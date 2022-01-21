Звинувачення щодо Донбасу і "накачування зброєю": у Кремлі висловилися про зустріч Путіна з Зеленським

Кремль не готується до зустрічі Путіна та Зеленського у Анкарі - Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Київ у невиконанні Мінських домовленостей щодо Донбасу і заявив про відсутність підготовки в Кремлі до можливої зустрічі глави держави Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РИА Новости, спікер Кремля сказав, що офіційна Москва не веде підготовки до зустрічі президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського. При цьому він звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і зробив заяву про нібито "накачування" української держави зброєю.

читайте такожЗустріч Зеленського та Путіна у Анкарі: Ердоган оголосив про ініціативу щодо перемовин України і Росії"Щодо цієї зустрічі немає нічого. Є тільки накачування України озброєннями і невиконання нею мінського комплексу заходів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ініціатива Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна у Туреччині

Спікер турецького глави держави Ібрагім Калин 19 січня заявив про те, що Реджеп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна відвідати з візитом Туреччину для участі у перемовинах, спрямованих на вирішення конфлікту двох держави.

Президент Ердоган має намір відвідати Київ, щоб провести перемовини з українським гарантом Володимиром Зеленським.

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У Кремлі у відповідь на ініціативу президента Туреччини звинуватили Україну в порушенні Мінських угод і заявили про готовність до діалогу за пропозицією Ердогана тільки у тому випадку, якщо Анкара нібито умовиь Київ піти на запуск Мінських угод.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що у Києві вважають прийнятною ініціативу Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна. Однак перемовини ускладнює позиція Росії, яка блокує маневри у рамках перемовного процесу.

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