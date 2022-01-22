Зеленський готовий напряму домовлятися з Путіним - посол України у ФРН

Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він пояснив, що Москва відмовляється від переговорів, пише Handelsblatt.

Український дипломат підкреслив, що Зеленський "у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним".

Разом з тим посол у Німеччині стверджує, що Москва відкидає "простягнуту Києвом руку".

Мельник також додав, що вкрай важливо, щоб канцлер ФРН Олаф Шольц особисто виступав за відновлення нормандського формату щодо Донбасу.

Реклама

читайте такожДіалог про плани України щодо Донбасу: у Зеленського оголосили про переговори Києва з Кремлем

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не змінював свої погляди після обрання на пост глави держави і прокоментував питання про те, що керівництву РФ могло бути з ним комфортно мати справу після обрання на пост президента України.

"Я не змінився. Я хотів по-сусідськи поговорити, щоб сказати: так, у нас йде війна, але давайте швидко все виправимо. Однак я не був готовий зрадити свою країну", - додав Зеленський.

Читайте ще: