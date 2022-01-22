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Зеленський готовий напряму домовлятися з Путіним - посол України у ФРН

22 січня 2022, 14:59
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Зеленський у будь-який час готовий вести прямі переговори з Путіним, підкреслив Андрій Мельник.

Путін, Зеленський
Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він пояснив, що Москва відмовляється від переговорів, пише Handelsblatt.

Український дипломат підкреслив, що Зеленський "у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним".

Разом з тим посол у Німеччині стверджує, що Москва відкидає "простягнуту Києвом руку".

Мельник також додав, що вкрай важливо, щоб канцлер ФРН Олаф Шольц особисто виступав за відновлення нормандського формату щодо Донбасу.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не змінював свої погляди після обрання на пост глави держави і прокоментував питання про те, що керівництву РФ могло бути з ним комфортно мати справу після обрання на пост президента України.

"Я не змінився. Я хотів по-сусідськи поговорити, щоб сказати: так, у нас йде війна, але давайте швидко все виправимо. Однак я не був готовий зрадити свою країну", - додав Зеленський.

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