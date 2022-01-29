У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

Перемовини Путіна та Зеленського у Пекіні не можна виключати - Пєсков / колаж УНІАН

Зустріч російського глави держави Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським на відкритті Олімпійських ігор в Пекіні 4 лютого не виключена. Наразі у графіку Путіна серед повноформатних перемовин позначено тільки зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном, проте можлива і розмова з Зеленським. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, Путін не планує проводити двосторонні зустрічі з лідерами держав, які приїдуть на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Правила заходу досить суворі і для спортсменів, і для офіційних осіб.

"Тому зі зрозумілих причин проведення жодних двосторонніх зустрічей у графіку президента Росії у Пекіні не планується", - сказав Пєсков.

Втім, він не виключив розмови Путіна з президентом України Зеленським, який також може відвідати церемонію відкриття Олімпійських ігор.

"Наразі в планах такої зустрічі немає. Хоча повністю ми цього виключати не можемо", - сказав Пєсков.

Реклама

читайте також"Нехай приїжджає": у РФ назвали умову перемовин Зеленського з ПутінимОднак він уточнив, що повноформатні переговори Путін планує провести тільки з китайським президентом Цзіньпіном.

"Але, повторюю, будь-яких двосторонніх зустрічей, крім повноформатних перемовин з головою КНР Сі Цзіньпіном, у графіку президента Путіна немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Зеленського та Путіна

Прямі перемовини президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним раніше запропонувала організувати Туреччина. У Анкарі неодноразово заявляли, що держава зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту Москви та Києва. Турецький президент Реджеп Ердоган казав про надію на організацію дискусії.

Втім, в Кремлі стверджували, що Москва може погодитися на прямі перемовини Путіна та Зеленського у Туреччині тільки у тому випадку, якщо Анкара умовити Київ піти на реалізацію "Мінська".

На Банковій вважають прийнятною ініціативу щодо перемовин Зеленського та Путіна у Туреччині. Однак в Офісі президента вважають, що Росія знаходиться в глухій перемовній позиції, через що складно досягти прогресу в діалозі з Москвою.

Президент України Володимир Зеленський 28 січня розкритикував заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який запропонував йому приїхати на перемовини до Росії, проте уточнив, що Москва не збирається обговорювати питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Зеленський різко підкреслив, що не має наміру вести діалог з російською державою за таких умов.