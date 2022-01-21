УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФ

21 січня 2022, 12:48
Прослухати новину
Зупинити

Володимир Путін помиляється якщо думає, що більшість українців підтримує його, підкреслив президент.

Путін, Зеленський
Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірність встановлення в Україні підконтрольного РФ уряду, у разі російського вторгнення.

Відповідаючи на запитання The Washington Post, чи спробує президента РФ Володимир Путін встановити в Україні "більш дружній йому уряд", він сказав: "Створити уряд, який повністю контролювався б Росією, неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде саме недовговічне уряд, тому що люди його просто не приймуть".

"Може бути, Путін думає, що більшість українців підтримує його і його політику. Думаю, це велика помилка так думати", - каже президент України.

Він також заявив, що не змінював свої погляди після обрання на пост глави держави і прокоментував питання про те, що керівництву РФ могло бути з ним комфортно мати справу після обрання на пост президента України.

"Я не змінився. Я хотів по-сусідськи поговорити, щоб сказати: так, у нас йде війна, але давайте швидко все виправимо. Однак я не був готовий зрадити свою країну", - додав Зеленський.

Реклама

читайте також"Будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням": Байден жорстко попередив Путіна

Раніше Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

Читайте ще:

viber
новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовКармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любов Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силГороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих сил Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженогоВорожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого Все для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіакуВсе для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіаку
14:00

Україна - горда країна і буде воювати: Британія різко закликала Путіна відмовитися від вторгнення РФ

13:58

Загроза нового локдауну: у МОЗ назвали область, яка потрапить в "червону зону"Відео

13:46

Знайди 10 відмінностей: Кончіта Вурст змила макіяж і показала як виглядає мужній Том Нойвірт

13:34

Дичина у Мелітополі: у квартирі-сміттєзвалищі серед гір сміття жила маленька дитинаВідео

13:08

Кремль дізнався про ініціативу з Туреччини щодо "зустрічі" Зеленського, Путіна і "ЛДНР"

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиВідео

12:48

"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФВідео

12:29

Медикам підняли зарплату, але переводять на півставки: нардеп від Слуги народу підняв скандал

12:19

Помер Міт Лоуф - зірка фільмів Бійцівський клуб і Бладрейн, рок-музикант і володар ГремміВідео

12:19

Сотні тисяч смертей і програш для всіх: Зеленський назвав наслідки вторгнення РФ в Україну

12:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

11:59

Помер Дубішин - волонтер, якого називали "Українським Ніком Вуйчичем"

11:54

Ескалація на Донбасі, "убивство" Поклонської, "злив" Аксьонова: Жданов назвав приводи для нападу РФ

11:45

У Кремлі "розігрався апетит": вимагають вивести сили НАТО з Болгарії та РумуніїВідео

11:30

Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої доньки від загадкового чоловіка

11:30

"Пік хвилі COVID-19 триватиме кілька тижнів": медик дала песимістичний прогноз

11:26

Першіння в горлі: що викликає і як позбутися - народні засоби

11:25

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

11:10

Масштабна війна та окупація Харкова: Зеленський розкрив ймовірний сценарій агресії РФВідео

11:02

"США вирішили дотиснути Путіна": експерт пояснив, чи буде вторгнення Росії та назвав терміниВідео

Реклама
11:00

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

10:47

Злетіла з котушок: Мадонна показувала промежину і валялася по підлозі студії звукозапису

10:45

Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуВідео

10:35

Гірка безхазяйна, грошей не дадуть: у Харкові жінка розбилася, катаючись у лижному комплексіВідео

10:23

Чи загрожують Україні ракетні удари РФ - відповідь військового експерта

10:21

Тарифи на комуналку злетять: у Нацбанку назвали причину і терміниВідео

10:04

Іспанія відправила армаду військових кораблів у Чорне море через російську загрозу

09:58

Кривий Ріг струснув землетрус: де відчувалося найсильнішеВідео

09:35

Виводить з ладу танк одним пострілом: Британія відправила Україні 2000 одиниць озброєння - Sky News

09:26

Чим лікуватимуть коронавірус: у МОЗ розповіли, які препарати закуплені

09:26

Місячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяцяВідео

09:20

У США запропонували озброїти Україну: зброя піде по ленд-лізуВідео

08:58

Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиВідео

08:41

В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

08:39

На Харківщині хлопчик-сирота з сусідом врятували бабусю і племінників з палаючого будинкуВідео

08:21

Як можна використовувати мікрохвильовку: 7 швидких лайфхаків господиням на замітку

08:17

Не олігархи: Каспаров розповів, хто впливає на Путіна в питаннях війни

07:56

Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силВідео

07:48

Британія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - Times

07:28

Артур Логай розповів, як під час зйомок серіалу Дім Бобринських долав внутрішні страхиВідео

Реклама
07:18

"Вашій безпеці загрожує лише безглузда війна з Україною": Блінкен звернувся до росіян

06:37

Вторгненням в Україну вважатиметься, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - БлінкенВідео

06:20

Путін зламає собі шию в Україні, якщо полізе з широкомасштабною війноюПогляд

06:00

Звинувачення щодо Донбасу і "накачування зброєю": у Кремлі висловилися про зустріч Путіна з Зеленським

05:58

Як пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальнику

05:44

Україну атакує арктичний холод: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

05:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

05:40

Найсмачніші сирні коржі на швидку руку: готувати всього 10 хвилинВідео

05:21

Нова розмова Байдена та Путіна: у Білому домі зробили заяву про ситуацію щодо діалогу у ЖеневіВідео

04:35

6 кухонних лайфхаків, які зроблять життя будь-якої господині простішим

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти