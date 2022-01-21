"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФ

Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірність встановлення в Україні підконтрольного РФ уряду, у разі російського вторгнення.

Відповідаючи на запитання The Washington Post, чи спробує президента РФ Володимир Путін встановити в Україні "більш дружній йому уряд", він сказав: "Створити уряд, який повністю контролювався б Росією, неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде саме недовговічне уряд, тому що люди його просто не приймуть".

"Може бути, Путін думає, що більшість українців підтримує його і його політику. Думаю, це велика помилка так думати", - каже президент України.

Він також заявив, що не змінював свої погляди після обрання на пост глави держави і прокоментував питання про те, що керівництву РФ могло бути з ним комфортно мати справу після обрання на пост президента України.

"Я не змінився. Я хотів по-сусідськи поговорити, щоб сказати: так, у нас йде війна, але давайте швидко все виправимо. Однак я не був готовий зрадити свою країну", - додав Зеленський.

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Раніше Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

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