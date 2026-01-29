Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС заявили про готовність та чутливі питання

Сибіга сказав, що лише Трамп має важелі для примусу Москви до припинення війни.

Зеленський готовий зустрітись із Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Зеленський готовий особисто зустрітись із Путіним

Найчутливіші питання для обговорення - території та ЗАЕС

У Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє пресслужба МЗС.

Він зазначив, що Україна розглядає нещодавні переговори в Абу-Дабі як продовження взаємодії зі США та дипломатичних ініціатив, які отримали новий імпульс восени минулого року.

За його словами, наразі Київ спільно з Вашингтоном готується до наступного раунду тристоронніх переговорів найближчим часом.

"Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання – передусім території та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на це вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію", – наголосив міністр.

Сибіга додав, що в нинішній геополітичній реальності лише США та президент Дональд Трамп мають реальні важелі для примусу Москви до припинення війни.

Він підкреслив, що Росії не вдалося досягти суттєвих успіхів на полі бою, а втрати окупаційної армії продовжують зростати. Україна ставить за мету довести російські втрати до рівня 50 тисяч на місяць, що, на його думку, може змусити Кремль переглянути свої плани.

Окремо глава МЗС наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росії, блокування російського "тіньового флоту" та використання заморожених активів як інструменту впливу.

Що думають в Кремлі про Зустріч Зеленського з Путіним

Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше заявляв про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора та воєнного злочинця Путіна, але в Москві.

Що цікаво, у Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський говорив, що дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією в ОАЕ пройшли конструктивно. Сторони обговорили параметри завершення війни. Зокрема, основна увага була зосереджена на обговоренні того, як саме має закінчитися війна.

Як відомо, на закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України. Серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута. Він додав, що список невирішених проблем скоротився до одного пункту - територіального.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

