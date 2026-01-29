Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС заявили про готовність та чутливі питання

Марія Николишин
29 січня 2026, 17:09
258
Сибіга сказав, що лише Трамп має важелі для примусу Москви до припинення війни.
Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС заявили про готовність та чутливі питання
Зеленський готовий зустрітись із Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Зеленський готовий особисто зустрітись із Путіним
  • Найчутливіші питання для обговорення - території та ЗАЕС
  • У Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє пресслужба МЗС.

Він зазначив, що Україна розглядає нещодавні переговори в Абу-Дабі як продовження взаємодії зі США та дипломатичних ініціатив, які отримали новий імпульс восени минулого року.

відео дня

За його словами, наразі Київ спільно з Вашингтоном готується до наступного раунду тристоронніх переговорів найближчим часом.

"Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання – передусім території та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на це вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію", – наголосив міністр.

Сибіга додав, що в нинішній геополітичній реальності лише США та президент Дональд Трамп мають реальні важелі для примусу Москви до припинення війни.

Він підкреслив, що Росії не вдалося досягти суттєвих успіхів на полі бою, а втрати окупаційної армії продовжують зростати. Україна ставить за мету довести російські втрати до рівня 50 тисяч на місяць, що, на його думку, може змусити Кремль переглянути свої плани.

Окремо глава МЗС наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росії, блокування російського "тіньового флоту" та використання заморожених активів як інструменту впливу.

Що думають в Кремлі про Зустріч Зеленського з Путіним

Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше заявляв про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора та воєнного злочинця Путіна, але в Москві.

Що цікаво, у Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський говорив, що дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією в ОАЕ пройшли конструктивно. Сторони обговорили параметри завершення війни. Зокрема, основна увага була зосереджена на обговоренні того, як саме має закінчитися війна.

Як відомо, на закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України. Серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута. Він додав, що список невирішених проблем скоротився до одного пункту - територіального.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України зустріч Зеленського з Путіним війна Росії та України мирні переговори Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Більше половини доби без світла: нові графіки вимкнення в Сумах 30 січня

Більше половини доби без світла: нові графіки вимкнення в Сумах 30 січня

19:04Енергетика
Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

18:38Енергетика
Трагедія у Кривому Розі: Шахеди влучили у житлові будинки, є жертви

Трагедія у Кривому Розі: Шахеди влучили у житлові будинки, є жертви

18:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Концерт пам'яті Степана Гіги: українська співачка відмовилася від участі в заході

Концерт пам'яті Степана Гіги: українська співачка відмовилася від участі в заході

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Гороскоп на завтра 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Останні новини

19:10

Щодо чергового "повітряного" перемир'я: що потрібно знати

19:04

Більше половини доби без світла: нові графіки вимкнення в Сумах 30 січня

18:59

Відключення світла в Запорізькій області 30 січня - коли не буде електроенергії

18:42

РФ готує нові обстріли: тривожний прогноз про масштабні відключення в Україні

18:38

Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
18:35

Трагедія у Кривому Розі: Шахеди влучили у житлові будинки, є жертви

18:28

Вдарив ножем прямо в шию: військовий ледь не загинув на Черкащині

18:22

Пральна машина "з’їдає" ваші гроші: який режим витрачає найбільше енергії

18:04

Без дефіциту, але дорожче: незамінний продукт скоро зросте в ціні

Реклама
17:47

Куди зникли останки Ярослава Мудрого, Хмельницького і Сагайдачного - розкрито таємницюВідео

17:44

Зірки "Бріджертонів" звернулися до українців: відбулася прем'єра 4 сезонуВідео

17:33

Українців попередили про новий масований удар Росії - до чого готуютьсяВідео

17:13

Новий удар по гаманцю: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

17:09

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС заявили про готовність та чутливі питання

17:01

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

16:42

Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

16:39

"Бій з кров'ю": Тіна Кароль зробила жорстке передбачення про НацвідбірВідео

16:27

Червоний рівень небезпеки: в Україні влупить -30, рятувальники назвали датуВідео

16:18

Росіяни намагаються прорвати кордон: в ДПСУ назвали найгарячіші напрямки

16:14

Скільки годин на день повинен працювати котел, щоб платити менше - точна цифра

Реклама
16:00

Євро по 50 залишиться в пам'яті: експерт розкрив, що буде з курсом валют у лютому

15:51

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

15:43

Три знаки зодіаку незабаром знайдуть довгоочікуване щастя - хто вони

15:39

Настя Каменських натякнула на кінець історії кохання: "Не завжди щасливий"Відео

15:16

Арктичний удар по Україні: Діденко назвала найморозніші дні

15:14

Кадиров вперше після чуток про хворобу вийшов до камер і заговорив про переговориВідео

15:13

Як за 15 хвилин приготувати буряк: кухар поділився секретним трюком

14:45

Багато військових - на щиті: Україна повернула тіла загиблих воїнівФото

14:25

Драматичне падіння: хто вибив Україну з трійки лідерів Євробачення-2026

14:15

Як правильно звертатися "тьотя" чи "тітка": філологиня здивувала відповіддю

14:15

"Бог великий": 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме

14:12

В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

14:01

Чому "руханка" — не те саме, що "зарядка": несподівана правда

13:47

"Я звинувачую себе": чоловік відомої ведучої розповів про втрату сина на фронті

13:17

Євробачення-2026: оголошено ведучих конкурсу

12:27

Не просто збіг: що характер вашого собаки говорить про вас

12:25

Чому жінкам 30 січня не можна займатися рукоділлям: яке церковне свято

12:23

"Буде наказ": Тополя зробив заяву про повернення на фронт

12:23

Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

12:00

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

Реклама
11:58

У папуг немає голосових зв’язок — але вони говорять: як це можливо

11:53

Панічно бояться: ЗМІ дослідили реакцію росіян на призначення Буданова до ОП

11:47

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

11:43

Що не можна прати разом: фатальні помилки, які псують одяг

11:32

Музикант улюбленої групи Путіна вирушив на війну з Україною — подробиці

11:03

"Надзвичайно талановитий": на фронті загинув соліст відомого українського гурту

10:45

Китайський гороскоп на завтра, 30 січня: Драконам - зміни, Півням - проблеми

10:22

"Перша пластична": зірка "Дизель Шоу" показала обличчя після операції

10:07

Коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвало три реальні сценарії

10:05

Місячний календар стрижок на лютий 2026 року

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти