У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питання

Олексій Тесля
28 січня 2026, 20:33
Гарантії безпеки України будуть підтримуватися Сполученими Штатами, підкреслив держсекретар США.
Марко Рубіо, переговори
Марко Рубіо зробив заяву про гарантії для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне:

  • Угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута
  • Гарантії безпеки України будуть підтримуватися США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута.

"Зараз багато розмов про гарантії безпеки, і це те, про що зараз є загальна угода, якщо говорити про Україну, але ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, в першу чергу французьких..., а потім і підтримку з боку США", – заявив він, виступаючи перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.

Рубіо також сказав, що гарантії безпеки України будуть підтримуватися Сполученими Штатами, але "на землі" будуть тільки європейські військові.

"На практиці ці гарантії безпеки зводяться до розміщення обмеженого контингенту європейських військ – головним чином французьких і британських – і до американських гарантій безпеки", – сказав держсекретар США.

У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питання
/ Інфографіка: Главред

Держсекретар США також заявив, що список невирішених проблем скоротився до одного пункту - територіального. Рубіо додав, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в новому раунді переговорів про врегулювання війни. За його словами, зустріч планується двосторонньою - між Україною і РФ.

Дивіться відео - заява Марко Рубіо:

скріншот
/ Скріншот

Коли можливий мир: оцінка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року — за збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Трампа дату і місце для підписання історичного документа.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Інші новини:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Марко Рубіо нормандські переговори гарантії безпеки
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

