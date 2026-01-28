Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заяву

У Кремлі заявили, що ідея зустрічі президента України з диктатором Путіним обговорювалася неодноразово та назвали умову такого формату переговорів.

У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви на переговори з Путіним

Російська сторона наголошує на ретельній підготовці зустрічей такого формату

В Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора та воєнного злочинця Путіна в Москві. При цьому у Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру. Про це в коментарі російським пропагандистам заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Він зазначив, що тема можливої зустрічі Володимира Зеленського з президентом Росії не є новою і неодноразово порушувалася під час телефонних розмов Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп під час цих контактів пропонував розглянути такий формат.

"І наш підхід, як видається, цілком логічний. І Володимир Володимирович раз, спілкуючись з журналістами, зачіпав цю тему, і суть підходу зводиться до того, що ми ніколи не відмовлялися і не відмовляємося від такого роду контактів", - вказав він.

Дивіться відео заяви Ушакова:

Водночас у Кремлі наголошують, що такі зустрічі мають бути ретельно підготовленими та спрямованими на досягнення конкретних практичних результатів.

"І наш президент теж кілька разів спілкуючись з журналістами, говорив, що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, ми запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо його безпеку і необхідні умови для роботи", - резюмував помічник російського воєнного злочинця.

Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського і Путіна - думка експерта

Як раніше писав Главред, політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним навряд чи принесуть відчутний прорив у питанні завершення війни Росії проти України.

На його думку, Кремль може готувати пастку, адже Путін може свідомо затягувати переговори або спровокувати політичну кризу. Також не виключені ускладнення ще на етапі підготовки зустрічі, зокрема висування нових ультимативних вимог, виконання яких для України є неприйнятним.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зможе розраховувати на гарантії безпеки з боку США лише за умови укладення мирної угоди з Росією. За даними Reuters, такі гарантії стануть одним із ключових елементів домовленостей, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

Водночас Україна має намір підписати з Вашингтоном 20-пунктний мирний план, після чого Сполучені Штати окремо оформлять відповідний документ із Росією. Участі Європейського Союзу в підписанні цих домовленостей не передбачається. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Крім того, за даними The Kyiv Independent, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

