Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заяву

Юрій Берендій
28 січня 2026, 15:26
438
У Кремлі заявили, що ідея зустрічі президента України з диктатором Путіним обговорювалася неодноразово та назвали умову такого формату переговорів.
Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заяву
У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви на переговори з Путіним
  • Російська сторона наголошує на ретельній підготовці зустрічей такого формату

В Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора та воєнного злочинця Путіна в Москві. При цьому у Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру. Про це в коментарі російським пропагандистам заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Він зазначив, що тема можливої зустрічі Володимира Зеленського з президентом Росії не є новою і неодноразово порушувалася під час телефонних розмов Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп під час цих контактів пропонував розглянути такий формат.

відео дня

"І наш підхід, як видається, цілком логічний. І Володимир Володимирович раз, спілкуючись з журналістами, зачіпав цю тему, і суть підходу зводиться до того, що ми ніколи не відмовлялися і не відмовляємося від такого роду контактів", - вказав він.

Дивіться відео заяви Ушакова:

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заяву

Водночас у Кремлі наголошують, що такі зустрічі мають бути ретельно підготовленими та спрямованими на досягнення конкретних практичних результатів.

"І наш президент теж кілька разів спілкуючись з журналістами, говорив, що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, ми запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо його безпеку і необхідні умови для роботи", - резюмував помічник російського воєнного злочинця.

Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського і Путіна - думка експерта

Як раніше писав Главред, політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним навряд чи принесуть відчутний прорив у питанні завершення війни Росії проти України.

На його думку, Кремль може готувати пастку, адже Путін може свідомо затягувати переговори або спровокувати політичну кризу. Також не виключені ускладнення ще на етапі підготовки зустрічі, зокрема висування нових ультимативних вимог, виконання яких для України є неприйнятним.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зможе розраховувати на гарантії безпеки з боку США лише за умови укладення мирної угоди з Росією. За даними Reuters, такі гарантії стануть одним із ключових елементів домовленостей, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

Водночас Україна має намір підписати з Вашингтоном 20-пунктний мирний план, після чого Сполучені Штати окремо оформлять відповідний документ із Росією. Участі Європейського Союзу в підписанні цих домовленостей не передбачається. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Крім того, за даними The Kyiv Independent, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Зеленський мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на Київщині

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на Київщині

16:23Україна
Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заяву

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заяву

15:26Війна
Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Останні новини

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайника

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

Реклама
15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

14:09

В GTA та Need For Speed знайшли українську музику: що за треки

13:52

У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

13:52

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:09

У "Парочці слідчих" з’явиться нова героїня: хто з акторок доєднався до популярного детективу

12:49

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

Реклама
12:49

Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

12:09

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

12:09

Токсичне материнство: фрази, які забороняють дітям бути щасливими

11:50

Скасування графіків відключень: експерт сказав, коли українці зможуть видихнути

11:35

Там холодно, гучно та незручно: стюардеса назвала найгірші місця в літаку

11:24

4-річна дівчинка втратила маму і ледь не згоріла: наслідки удару по КиївщиніФото

11:07

Від виробника до аптек і лікарень: який шлях проходять ліки? Досвід провідного дистриб'ютора "БаДМ" новини компанії

11:00

Після підпалу зникло світло: партизани провели успішну диверсію в Удмуртії

10:58

Донбас – лише перший крок: в ISW назвали істинні стратегічні цілі Кремля

10:34

Пенсія в 50 років і доплата в 1000 гривень: хто з українців отримає "бонус"

10:26

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

10:10

Баклажка - неправильно: як 5-літрову пляшку називати українською

09:52

Не виведення військ з Донбасу: ЗМІ дізналися, чого від України вимагають США

09:49

Не тільки території: ширший контекст переговорів в Абу-ДабіПогляд

09:34

"Приліт" у 17-поверхівку, розбиті авто і жертви: наслідки нічної атаки на Київ і областьФото

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

09:05

Випробування позаду: у трьох знаків зодіаку життя піде вгору до кінця лютого 2026 року

09:01

Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

08:47

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

08:43

В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів

Реклама
08:36

МініХардкісс: Юлія Саніна показала, який тепер вигляд має її 10-річний син

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

В частині областей України перестали діяти графіки відключень - причина

07:46

Нова хвороба після госпіталізації: Олена Мозгова розповіла про свій стан

07:37

Друга ніч під ударами: РФ атакувала житлові будинки і монастир в Одесі, є постраждалі

06:48

РФ атакувала Запоріжжя, Київщину, Кривий Ріг: є руйнування, жертви та пораненіФото

06:10

Чому в Китаї почалися масові чистки армійської верхівкиПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

05:13

Як зрозуміти, що стосункам прийшов кінець: 6 тривожних дзвіночків

04:30

Удача бере курс на них: три знаки зодіаку входять в еру феєричного достатку

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти