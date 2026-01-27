Зруйновані будинки та поранені діти: Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

Зеленський сказав, якими були головні мішені росіян під час атаки.

Головне із заяви Зеленського:

Росіяни випустили по Одесі понад 50 дронів

Внаслідок удару пошкоджено пʼять житлових будинків

Під завалами досі можуть перебувати люди

У вівторок, 27 січня, країна-агресор Росія здійснила жорстку атаку ударними безпілотниками по Одесі. Росіяни випустили по місту понад 50 дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що головними мішенями ворога є енергетика та звичайні цивільні обʼєкти.

"Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти. Усі служби задіяні на місці, щоб допомогти. Рятувальна операція триватиме, поки не буде зʼясована доля всіх людей, які можуть бути під завалами", - йдеться у повідомленні.

За його словами, один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри.

Зеленський додав, що під ударами цієї ночі також були й інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина.

"Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це "Шахеди"", - наголосив глава держави.

Президент України зауважив, що кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну.

"Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні. Дякую всім, хто це розуміє і допомагає", - підсумував Зеленський.

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував створення антидронової системи захисту над Україною, яка має убезпечити критичну інфраструктуру й мирних мешканців.

За його словами, підхід до захисту повітряного простору буде змінюватися.

"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті", - сказав він.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу та область. У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Усі екстрені служби працюють на місцях попадань із самої ночі.

Також російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

Крім того, цієї ночі Росія завдала удару по інфраструктурі Львівської області. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

