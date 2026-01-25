Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

Переговори ведуться про створення зони безпеки за участю миротворців з країн, що не входять до НАТО.

Йшлося про створення зони безпеки за участю миротворців з країн, що не входять до НАТО

Російська сторона посилається на якісь закриті домовленості

На закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України.

Як пише The New York Times, серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

За даними джерел видання, йшлося про створення зони безпеки за участю миротворців з країн, що не входять до НАТО. Такий підхід, на думку української та американської сторін, міг би знизити напруженість і водночас обійти принципове неприйняття Альянсу з боку Кремля.

Москва, однак, зайняла максимально жорстку лінію. Російську делегацію представляв заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, і її позиція зводилася до однієї вимоги — повного виведення українських сил з Донецької області без будь-яких проміжних рішень.

На обґрунтування своїх вимог російська сторона посилається на якісь закриті домовленості, які, як стверджується, були досягнуті влітку минулого року на Алясці між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. За версією Москви, ці домовленості передбачають перехід під контроль РФ всієї території регіону, включаючи райони, які на даний момент залишаються під контролем України.

Як зазначає NYT, деталі так званої "аляскинської угоди" офіційно не публікувалися, проте Росія використовує її як аргумент для відмови від будь-яких компромісних форматів і міжнародних ініціатив.

Ексгенсек НАТО про мирні переговори

Ексглава НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна проти України перейшла у фазу тривалого виснаження, і в Кремлі це добре розуміють. Він підкреслив, що готовність Володимира Путіна до мирного діалогу можлива лише за умови подальшої єдності та постійної підтримки України з боку Заходу.

Раніше з'явилися деталі переговорів за участю України та РФ. Українська та російська делегації провели пряму зустріч без представників США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі. Президент України анонсував продовження тристоронніх зустрічей.

Як повідомляв Главред, раніше завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що переговори пройшли "позитивно" і "конструктивно".

