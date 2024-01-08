Замороження війни і перемовини із Росією: Кулеба розкрив діалог Києва із Заходом

Володимир Путін сам не хоче ані заморозки, ані миру з Україною – 200 раундів перемовин за 8 років призвели до великої війни, сказав Дмитро Кулеба.

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Путін не готовий до перемовин з Україною - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країни-союзники на Заході не вимагають від України початку перемовин з агресором Росією щодо замороження бойових дій. Особисто Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни на будь-яких умовах, що показала серія безрезультатних перемовин. Київ повинен здобути перемогу над Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю іспанському виданню El Pais він розповів про те, що ніхто не просить Україну піти на перемовини з Росією.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести перемовини з Росією про заморожування війни, ані коли ми засідали у форматі делегацій, ані на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться поставити на стіл як варіант. Решта просто шум", - пояснив ситуацію дипломат. відео дня

За його словами, сам Путін не хоче ані заморозки, ані миру з Україною – в період з 2014 по 2022 рік відбулося 200 раундів перемовин, підписувалося 20 угод про припинення вогню, але у підсумку все завершилося повномасштабним військовим вторгненням.

"Бувають війни, в яких одна сторона повинна перемогти, а інша - програти. І російська агресія проти України - це саме така війна. Україна повинна перемогти. Росія повинна програти. І все політичне мислення має бути зосереджене на досягненні цієї мети", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Перемовини України та Росії

Перемовин Києва і Москви не буде, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Кремлю буде поставлений ультиматум, який він змушений буде прийняти.

У Росії з істерикою відреагували на таку заяву.

"Росія ніколи не підкорялася ультиматумам або шантажу. Кожного, хто приходив з мечем або гранатою, гнала взаший. Кожному, хто намагався знищити країну або її народ, виписувала рецепт від розлюднення", - сказала речниця МЗС Марія Захарова.

Перспективи перемовин з Путіним оцінили і у Байдена. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Як стверджує американський чиновник, Путін не демонструє бажання вести реальний діалог з Україною.

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