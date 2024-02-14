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"Замороження" війни: у Зеленського рознесли "божевільну" пропозицію Кремля

Олексій Тесля
14 лютого 2024, 20:20
Жодних компромісів із Москвою не буде, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк оцінив ймовірність "заморозки" війни / Колаж: Главред, Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Facebook М.Подоляка

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вимогу Кремля до керівництва США про "замороження" війни в Україні.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу FreeДОМ, ця пропозиція РФ є "безумством".

Представник ОП нагадав, що жодних компромісів із Москвою не буде, а про "замороження" не може йтися.

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"Вони можуть звертатися куди завгодно. Росія пропонує виключно "капітулярські" умови для України. ... Немає жодних пропозицій про переговорний процес. І заморожування конфлікту - це знову ж таки програш України", - нагадав він.

Співрозмовник зазначив, що РФ прагне захопити території України, відмовити нашій країні в суб'єктності й уникнути відповідальності за військові злочини. Він попередив, що Росія, заморозивши конфлікт, отримає можливість поводитися на зовнішніх ринках набагато нахабніше. Крім того, це може стати для РФ просто оперативною паузою.

"За цей час Росія продовжить мілітаризацію своєї економіки, продовжить накопичення ресурсів, продовжить апгрейдити свої військові інструменти. ... ... Тобто, в принципі, Росія просто хоче отримати якусь паузу на кілька місяців для того, щоб поліпшити якість своєї експансії", - додав Подоляк.

Раніше Дмитро Кулеба розкрив діалог Києва із Заходом. Глава Кремля Володимир Путін сам не хоче ні заморозки, ні миру з Україною - 200 раундів переговорів за 8 років призвели до великої війни, сказав Дмитро Кулеба.

Перспективи перемовин із Путіним оцінили й у Байдена. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Як стверджує американський чиновник, Путін не демонструє бажання вести реальний діалог з Україною.

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Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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