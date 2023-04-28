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Україна воюватиме до перемоги: Кулеба заявив, що ЗСУ можуть провести декілька наступів

Андрій Ганчук
28 квітня 2023, 17:58 оновлено 28 квітня, 17:58
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Фінальною битвою з країною-агресором Росією стане те протистояння, яке призведе до повного звільнення територій України, вважає Дмитро Кулеба.
Кулеба, ВСУ
Україна проти заморозки війни з Росією - Кулеба / Колаж УНІАН, 93 ОМБр

Майбутній контрнаступ ЗСУ не слід сприймати як вирішальну битву. Ключовим стане протистояння, яке призведе до перемоги на полі бою. Українська держава проти замороженої війни і має намір воювати до перемоги. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час брифінгу з керівниками МЗС країн Північної Європи він розповів про те, що очікуваний контрнаступ ЗСУ не треба вважати вирішальною битвою. Ключовим протистоянням стане та битва, яка призведе до повної деокупації територій.

За словами дипломата, Україна буде готова провести і декілька контрнаступів, щоб не допустити заморозки війни.

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"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви... Якщо знадобиться один контрнаступ - буде один, якщо потрібно два або більше - буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити", - зазначив Кулеба.

Також Дмитро Кулеба підкреслив, що люди, які розглядають майбутній контрнаступ ЗСУ як вирішальну битву, "спотворюють картину українських зусиль", а Україна готова воювати до перемоги.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує готуватися до контрнаступальної операції.

Український народ вірить у свою перемогу і звільнення всіх окупованих агресором Росією територій.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України завершують підготовку до контрнаступальної операції.

Українським військовим потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від Заходу.

Головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі розповів про те, що американські військові провели моделювання ситуації з контрнаступом ЗСУ і прийшли до висновку, згідно з яким армія України знаходяться в дуже хорошій позиції. За його словами, чисельність російських сухопутних сил збільшилася, проте вони серйозно деградували.

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Війна Росії проти України:

Дмитро Кулеба війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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