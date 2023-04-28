У глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу - Резніков

Рішення про початок контрнаступу прийматиме українське командування, зазначив глава Міноборони.

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У глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу / 28-а ОМБр, УНІАН

У глобальному сенсі Україна готова до анонсованого раніше контрнаступу, заявив Міністр оборони Олексій Резніков

Очікуються необхідні погодні умови і рішення командування, пояснив він під час пресконференції.

"Підготовка завершується, крім зброї і техніки ще належить її оволодіння нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Я вам пам'ятаю, що крім танкової коаліції, в яку входять в першу чергу Leopard 2+ Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1", - сказав Резніков.

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Він нагадав, що Україна очікує танки Abrams, але вони в цьому контрнаступі, на думку міністра, брати участь не встигнуть.

"Крім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу, і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90, там завершуються ще підготовчі курси", - зазначив міністр.

За його словами, рішення про контрнаступ прийматиме українське командування.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому процентному режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, командуванням. Як тільки буде воля Божа, погода і рішення командирів - ми це зробимо", - заявив Резніков.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому, що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Дивіться відео про те, як буде проходити контрнаступ на думку Віктора Андрусіва:

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