У США змоделювали контрнаступ України: американський генерал оцінив позиції ЗСУ

Сухопутні сили РФ сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", незважаючи на численні втрати.

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Крістофер Каволі оцінив ситуацію перед контрнаступом / колаж фото Вікіпедія

Головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив позиції Збройних сил України перед майбутнім контрнаступом.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці знаходяться в хорошій позиції", — сказав він у комітеті зі збройних сил Палати Представників Конгресу США, повідомляє CNN.

Разом з тим американський генерал звернув увагу на те, що сухопутні сили Росії сьогодні більше, "ніж вони були на початку конфлікту", попри численні втрати у війні проти України.

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"Російські сухопутні сили дещо деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", — наголосив він.

Каволі також додав, що втрати авіації окупантів не великі. ВКС РФ "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", — сказав він і резюмував, що у росіян є "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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