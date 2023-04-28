Україна не буде говорити з Путіним, але готова обговорити акт капітуляції Москви - Резніков

На Заході чітко розуміють позицію України щодо перемовин з агресором Росією і не спекулюють на цій темі, сказав глава Міноборони Олексій Резніков.

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Україна в майбутньому готова буде говорити з Росією на умовах Києва - Резніков / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україна в майбутньому готова вести перемовини з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви. З Володимиром Путіним ніхто говорити не буде. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Під час пресконференції у п'ятницю, 28 квітня, він розповів про те, що країни-партнери на перемовинах з ним жодного разу не піднімали тему перемовин з агресором РФ, оскільки Україна чітко вказала – діалогу з Путіним не буде.

"Вони (держави-партнери, - ред.) чітко розуміють, що ми і не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль, ніхто не буде", - зазначив Резніков.

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За словами міністра, в Києві готові говорити з Москвою в майбутньому. Українська держава готова обговорювати репарації і контрибуції з боку РФ, вироки міжнародних судів і російський акт капітуляції.

"У майбутньому так, ми сядемо за стіл перемовин, коли будемо обговорювати репарації і контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - підкреслив Олексій Резніков.

План Макрона щодо перемовин України та Росії

Президент Франції Еммануель Макрон в рамках діалогу з Китаєм вирішив створити "мирний план", спрямований на запуск перемовин України і Росії. За даними Bloomberg ініціатива буде враховувати результати весняного наступу ЗСУ. Успіх української армії "забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких перемовин".

Пізніше посол Китаю у Франції Лу Шайе дав скандальне інтерв'ю французькому каналу LCI, під час якого сказав, що колишні країни СРСР, мовляв, "не мають ефективного статусу в міжнародному плані, оскільки немає міжнародної угоди, яка матеріалізовувала б їхній статус суверенних країн".

У відповідь на питання про те, кому належить Крим, він заявив, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему". Посол назвав Крим, мовляв,"російським спочатку", проте детально не уточнив свою відповідь.

Посол України у Франції Вадим Омельченко припустив, що у Лу Шайє, мабуть, або проблеми з географією, або його словами не відповідають позиції КНР "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

"Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим - це Україна", - підкреслив Омельченко.

Прессекретарка МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи слова посла Лу Шайє, сказала, що ЗМІ "неправильно інтерпретували позицію Пекіна". За її словами, Китай поважає суверенітет пострадянських держав.

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