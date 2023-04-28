У Москві 9 травня зібралися шукати "НЛО": до Мережі потрапив документ

У столиці країни-агресора Москві створили "патрулі" з місцевих бюджетників, які стежитимуть за можливою появою безпілотників у небі та перевірятимуть дахи.

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У Москві 9 травня шукатимуть у небі непізнані літальні апарати / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Країна-окупант Росія готується до проведення заходів 9 травня. В Москві створили так звані "патрулі", які будуть стежити за можливою появою невпізнаних літальних об'єктів в небі, перевіряти горища і, мовляв,"виявляти підозрілих і неблагонадійних особистостей".

Як повідомляє Telegram-канал Обережно, новини з посиланням на співробітника одного з таких "патрулів", в період з 27 квітня по 9 травня включно в Москві в своїх дворах чергуватимуть групи московських бюджетників, щоб стежити за можливою появою БПЛА.

"Поставили завдання - постійний візуальний контроль неба на предмет виявлення невпізнаних літальних апаратів", - розповів каналу співрозмовник.

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Крім того, місцева влада дала наказ москвичам перевірити горища, сховища і шукати нібито "підозрілих і неблагонадійних особистостей".

У Москві створили патрулі для "пошуку безпілотників"

Інструкція для "патрулів" в Москві / t.me/ostorozhno_novosti

Інструкція для "патрулів" в Москві / t.me/ostorozhno_novosti

Інструкція для "патрулів" в Москві / t.me/ostorozhno_novosti

Парад 9 травня у Росії

У Білгородській області вирішили скасувати парад 9 травня, оскільки бояться удару ЗСУ по військовій техніці окупантів Росії та армії загарбників. Також скасували заходи і у Курській області, з території якої, як і з Білгородщини, обстрілюються регіони України.

У захопленому Криму місцева так звана "влада "також вирішила скасувати парад 9 травня "з міркувань безпеки".

У Москві парад вирішили не скасовувати. Іноземних гостей 9 травня в столиці країни-окупанта практично не буде - приїде лише президент Киргизстану Садир Жапаров

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Війна Росії проти України: