У Москві 9 травня зібралися шукати "НЛО": до Мережі потрапив документ

Країна-окупант Росія готується до проведення заходів 9 травня. В Москві створили так звані "патрулі", які будуть стежити за можливою появою невпізнаних літальних об'єктів в небі, перевіряти горища і, мовляв,"виявляти підозрілих і неблагонадійних особистостей".
Як повідомляє Telegram-канал Обережно, новини з посиланням на співробітника одного з таких "патрулів", в період з 27 квітня по 9 травня включно в Москві в своїх дворах чергуватимуть групи московських бюджетників, щоб стежити за можливою появою БПЛА.
"Поставили завдання - постійний візуальний контроль неба на предмет виявлення невпізнаних літальних апаратів", - розповів каналу співрозмовник.
Крім того, місцева влада дала наказ москвичам перевірити горища, сховища і шукати нібито "підозрілих і неблагонадійних особистостей".
У Москві створили патрулі для "пошуку безпілотників"
Парад 9 травня у Росії
У Білгородській області вирішили скасувати парад 9 травня, оскільки бояться удару ЗСУ по військовій техніці окупантів Росії та армії загарбників. Також скасували заходи і у Курській області, з території якої, як і з Білгородщини, обстрілюються регіони України.
У захопленому Криму місцева так звана "влада "також вирішила скасувати парад 9 травня "з міркувань безпеки".
У Москві парад вирішили не скасовувати. Іноземних гостей 9 травня в столиці країни-окупанта практично не буде - приїде лише президент Киргизстану Садир Жапаров
Дивіться відео Главред - Яковенко розповів, чи бояться в Росії удару по Москві
Війна Росії проти України: