У "мирній угоді" для України знайшли фрази російською мовою - The Guardian

Журналісти звернули увагу, що в текст проникли деякі русизми.

https://glavred.net/world/v-mirnom-soglashenii-dlya-ukrainy-nashli-frazy-na-russkom-yazyke-the-guardian-10717748.html Посилання скопійоване

У "мирній угоді" для України знайшли фрази російською мовою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

Деякі формулювання характерні для російської мови

Які ще русизми знайшли в тексті

У "мирних угодах", які Дональд Трамп вимагає підписати, деякі фрази, схоже, від самого початку були написані російською мовою - у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської і дивними для англійської мови.

Зокрема, третій пункт плану звучить так: "Очікується (в оригіналі - It is expected), що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі", пише видання The Guardian.

відео дня

"It is expected" є незграбною пасивною конструкцією в англійській мові і виглядає прямим перекладом російського слова "очікується".

Також у текст проникли інші русизми, зокрема, ambiguities (неоднозначності) та to enshrine (закріпити).

Мирний план Трампа - новини за темою

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО і територій Донбасу.

Тим часом європейські союзники разом із президентом України відкинули ключові положення запропонованого США та Росією плану припинення війни. У суботу європейські лідери планують провести окрему зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в Південній Африці, щоб визначити подальші спільні кроки.

У п'ятницю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що зараз один із найважчих моментів нашої історії. За його словами, зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред