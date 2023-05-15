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"У Мінську зустрічав людей-копій Лукашенка": політик розповів, чи є у диктатора двійник

Андрій Ганчук
15 травня 2023, 10:51 оновлено 15 травня, 11:05
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У 1990-х роках на опозиційному заході була людина, дуже схожа на Олександра Лукашенка, що на той момент неабияк здивувало, сказав Андрій Санніков.
Лукашенко, Санніков
У Білорусі багато типажів людей, схожих на Лукашенка - Санніков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Достеменно невідомо, чи є двійники у так званого "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, проте неодноразово доводилося зустрічати типаж людей, схожих на Лукашенка, навіть серед опозиції на мітингах. Можливо, у Лукашенка дійсно є двійники, оскільки диктатори схильні до параної. Про це заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що не знає, чи є двійники у Лукашенка, проте людей, схожих на директора РБ, чимало. Побачивши таку особистість можна отримати шок.

"Чесно кажучи, не знаю. Але одне можу сказати - я сам в Мінську зустрічав людей-копій Лукашенка. Це такий типаж, який просто існує. Навіть в опозиції такий був - десь у 90-х я трохи навіть очманів, коли побачив його серед протестувальників. Це був такий шок візуального сприйняття. Тож не так і складно їх знайти", - сказав Санніков.

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За його слова, можливо, двійники у Лукашенка все-таки є, оскільки диктатори схильні до параної.

"Напевно, вони є, адже у диктаторів параноя – один чемоданчик за собою тягає і двійників використовує, другий – за будь-якого випадку змушує брехати. Чому до нього одні силовики ближчі, ніж інші? Тому що вони говорять про змови і переконують Лукашенка, що вони запобігають всі небезпеки. Як зараз Тертель - головний гебіст Білорусі. Але і він проколовся, бо почав погрожувати покаранням за чутки про смерть Лукашенка і сам запустив цю чутку", - підкреслив Андрій Санніков.

Що відбувається з Лукашенком

Російські пропагандисти повідомляли, що 9 травня директор Білорусі Олександр Лукашенко після "параду перемоги" терміново залишив Москву. Пишуть, що Лукашенко особливо не брав участі в "параді" і не залишився на банкеті Путіна. За інформацією росіян, до аеропорту главу Білорусі супроводжувала машина швидкої допомоги.

В опозиційному білоруському виданні Наша Нива написали, що Лукашенко міг підхопити вірус, який вразив і його оточення.

"Ще кілька людей з оточення захворіли і впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне", - розповів співрозмовник, близький до служби протоколу глави Білорусі.

Лукашенко припинив з'являтися на публічних заходах у Білорусі. На день прапора замість нього виступав прем'єр-міністр Головченко. Заступник голови комітету Держдуми країни-агресора Росії у справах СНД Костянтин Затулін сказав, що Лукашенко захворів, проте мова не йде про серйозну хворобу.

Дивіться відео, в якому Андрій Санніков розповів, що буде з Білоруссю після відходу Лукашенка з влади

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