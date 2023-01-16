Путін "на підхваті": використання двійника Путіна вийшло на новий рівень - ЗМІ

Дублер Путіна буде все частіше з'являтися на публіці в якості президента РФ.

Путін хворий, його здоров'я погіршується / Фото kremlin.ru

Здоров'я російського диктатора Володимира Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Зазначається, що використання двійника Путіна вийшло на новий рівень. Зокрема, 13 січня господар Кремля "був у не характерній для себе ролі "на підхваті" у свого дублера, який під час відвідин Уфи брав участь у всіх заходах як президент Росії".

"Путін був готовий змінити двійника, якби раптом стало ясно, що дублер не справляється. Але "двійка", так у вузькому колі називають співробітника ФСО, який майстерно зображає президента Росії Володимира Путіна, впорався на "відмінно", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, в Уфі двійник Путіна відвідав церемонію прощання з першим президентом Республіки Башкортостан Муртазою Рахімовим.

"Дублер непогано відіграв сумний вигляд Путіна і, поклавши квіти, попрощався з покійним, повну інформацію про якого вивчав всього за день до цього. Найменше Путін хвилювався за дублера, коли той зустрічався з главою Республіки Башкортостан Радієм Хабіровим. Двійник має досвід зустрічей в якості президента Росії з главами суб'єктів РФ і всі вони проходили без проблем (...) Найбільше Путін переживав за "випадкову" зустріч з телевізійною групою біля трапа літака і був готовий, у разі якщо двійник не впорається, брати участь у повторному записі короткого інтерв'ю. Але все пройшло успішно. Дублер президента, хоч і з запинками і з деякими невластивими президенту нюансами, провів досить непоганий ефір, який було вирішено залишити в такому вигляді й подивитися, як подібне "з'їсть" глядач", - пише генерал СЗР.

Путіну і близькому оточенню цей досвід сподобався, незабаром дублер буде все частіше з'являтися в якості президента, резюмували на каналі.

Нагадаємо, раніше Telegram-канал Генерал СЗР писав про те, що в грудні на громадських заходах Путіна заміняв двійник. Путін захворів на грип. Медики порадили йому кілька днів "не напружуватися".

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

Гіркін розповів про двійників Путіна / скріншот

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