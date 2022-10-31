Двійникам Путіна зробили пластику: в ГУР пояснили, як вирахувати "клонів"

У ГУР розповіли про двійників Володимира Путіна / Russsoprot-LiveJournal

Про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він у коментарі виданню Daily Mail.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Разом з тим він зазначив, що існують, щонайменше, три людини, яких видають за Володимира Путіна.

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх ми не знаємо. Вони все робили пластичні операції, щоб походити. Єдине, що їх видає, це зрост. Це видно на відео і фото. Також жестикуляція, мова тіла і мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – додав Буданов.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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