"Двійників Путіна накачують отрутою": офіцер КДБ розповів правду про виступи диктатора

За словами Сергій Жирнова, путінським двійникам перед виступом дають отруту, а після - протиотруту.

Двійникам Путіна дають отруту / Колаж фото скріншот з відео, з відкритих джерел

У російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони також виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть казати правду, існує. Тому двійників "накачують отрутою" перед виступами. Про це заявив офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов, повідомляє УНІАН.

Він стверджує, що після виступів двійникам "дають протиотруту". Таким чином вони змушені робити все, що потрібно Путіну.

"Ви випускаєте Путіна на публіку, ви даєте йому отруту, яка подіє через дві години. І ви йому про це говорите. І через дві години ви йому даєте протиотруту. І він знає, що якщо він чогось не зробить, то йому не дадуть цю протиотруту, і він просто помре", - розповів Жирнов.

відео дня

Офіцер КДБ переконаний, що так роблять навіть зараз. Адже двійників постійно потрібно тримати під контролем.

"Ви уявляєте, двійник виходить на стадіон і каже: "Я сьогодні зрікаюся, я скоїв злочин, я закінчую війну, віддаю наказ про арешт Герасимова, Патрушева, Бортникова і так далі". І все. І що ви потім з цим будете робити? Або його при цьому вбивають... і це кінець", - пояснив публіцист.

Жирнов вважає, що у колеги Путіна Олександра Лукашенка нема двійників. Вся річ в тому, що він недовірливий, каже експерт. Він переконаний, що Лукашенко любить виступати на публіці, а Путін - ні.

Слід зазначити, що чутки про двійників Путіна вже давно ширяться світом. У Мережі переконані, що справжній диктатор через хвороби вже рідше з'являється на публіці.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

У той же час професор Марк Галеотті, директор консалтингової фірми Mayak Intelligence, що спеціалізується на Росії, зазначає, що поки немає підтверджень того, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий.

Інші новини: