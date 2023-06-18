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У розвідці розповіли, скільки насправді двійників є у Путіна

Аліна Дембіцька
18 червня 2023, 20:11 оновлено 18 червня, 20:12
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Україна вже давно виявила певні відмінності, які не властиві диктатору Путіну, підкреслив Юсов.
У розвідці розповіли, скільки насправді двійників є у Путіна
У розвідці розповіли, скільки насправді двійників є у Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін використовує технологію двійників. На це вказують оперативні розвіддані українських спецслужб та оцінки спеціалізованих фахівців.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу, Україна вже давно виявила певні відмінності, які не властиві Путіну. Фахівці встановили ці відмінності на основі фізіологічних ознак, засобів безпеки та відмінностей у протокольних моментах.

За словами Юсова, на основі отриманих даних вдалося зафіксувати, що у глави кремлівського режиму є троє двійників.

"Вони (Кремль - ред.) пробують робити все максимально реалістично, навіть карантин змушують терпіти для того, щоби зрештою зустрітись не з оригіналом. Є така технологія, не всі диктатори її використовують. Наприклад, у Лукашенка немає двійників. Натомість зовнішність Путіна з самого початку сприяла існуванню двійників", - розповів представник ГУР.

Він підкреслив, що пріоритетом у цій ситуації є забезпечення наявності справжнього Путіна на міжнародному трибуналі, і це вимагає серйозних зусиль та ретельної роботи.

Двійники російського диктатора

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Буданов уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Як зазначив Telegram-канал Генерал СВР, здоров'я Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше використовуватимуть двійника.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

Офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов також говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть говорити правду, існує. Тож двійників "накачують отрутою" перед виступами.

Дивіться відео про те, скільки двійників у Путіна існує та хто ними керує:

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