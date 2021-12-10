УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Прямий діалог з Росією та Туреччиною: українці висловилися про вирішення питання Донбасу

10 грудня 2021, 12:55

Проти Туреччини у перемовинах щодо повернення окупованого Донбасу висловилися 46% респондентів.

Прапори, Росія, Україна
Близько 56% українців вважають, що Україні слід вести прямі перемовини з Росією щодо Донбасу / УНІАН

Більше половини українців розглядають прямі перемовини з Росією в якості найбільш оптимального варіанту врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Однак 41% виступає проти такого вирішення проблеми. Близько 46% респондентів підтримують підключення до діалогу Туреччини. Втім, стільки ж людей не хочуть, щоб Анкара брала участь в процесі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг. Опитування було проведено в період з 6 по 8 грудня методом телефонного інтерв'ю при використанні комп'ютера. Респондентів вибирали випадково за номерами телефонів.читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу у вирішенні конфлікту Росії та України і назвав головні цілі Анкари

Згідно з даними соцопитування, 56% респондентів бачать прямі перемовини України та Росії єдиним варіантом врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Приблизно 41% заперечують такий варіант розвитку подій.

Що стосується Туреччини, підключення Анкари до перемовного процесу щодо Донбасу позитивно оцінюють 46% респондентів. Примітно, стільки ж виступають проти.

Опитування проведено серед 2500 респондентів у віці від 18 областей у всіх регіонах України, крім окупованих окремих районів Донбасу і захопленого Криму.

Реклама

Підкреслюється, що помилка репрезентативності становить не більше 2%.

Дивіться відео ТСН - у ЗСУ показали, як застосовують безпілотники на Донбасі

Ініціатива Туреччини щодо війни РФ та України на Донбасі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада заявив про те, що Анкара готова на вищому політичному рівні виступити посередником у врегулюванні конфлікту Росії та України. За його словами, Туреччина налагодила контакти і з Банковою, і з Кремлем.

Російські ЗМІ отримали інформацію, згідно з якою Ердоган виступив з ініціативою проведення саміту щодо Донбасу за участю України, Росії і Туреччини. Втім, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва не згодна з таким сценарієм, оскільки держава не вважає себе стороною конфлікту.

В Офісі Зеленського подякували Ердогану за підтримку і схвалили ідею участі Туреччини у перемовинах України та Росії щодо Донбасу в якості посередника. На Банковій закликали Кремль не відмовлятися від такого варіанту.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова підкреслила, що Росія не бачить Туреччину в ролі посередника у військовому конфлікту на Донбасі, оскільки учасниками конфронтації, мовляв, є тільки "Київ та Донецьк з Луганськом".

Главред рекомендує:

viber
новини Росії новини України новини Донбасу новини Туреччини
Зараз ви переглядаєте новину «Прямий діалог з Росією та Туреччиною: українці висловилися про вирішення питання Донбасу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дієтолог назвала найкорисніший напій для печінки: знижує ризик цирозу та жирової хворобиДієтолог назвала найкорисніший напій для печінки: знижує ризик цирозу та жирової хвороби На Україну насувається крижаний "Армагеддон"На Україну насувається крижаний "Армагеддон" Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїДолар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальвації Смачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилинСмачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилин Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуПрикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в біду
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
13:09

Безкоштовно тепер не можна: в Україні магазини почали продавати тонкі пакети для продуктів

13:04

Дочка Майкла Джексона показала абсолютно оголене тіло під час магічного ритуалу

13:00

Гороскоп на завтра 11 грудня 2021: Ракам – фатальні пристрасті, Терезам - несподівані грошіВідео

12:55

Прямий діалог з Росією та Туреччиною: українці висловилися про вирішення питання ДонбасуВідео

12:49

Погода різко зміниться: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміни

Реклама
12:24

За програмою Зеленського відремонтували дорогу через Торунський перевал на висоті 941 м

12:02

Премія ТСН: стартує щорічне голосування за номінантів "Ті, що вражають"

12:02

Катя Осадча відкрила фанатам, як виглядала в 17-річному віці на подіумі модного показу

11:59

Космічні платіжки за опалення: українці збунтувалися через рекордні квитанціїВідео

11:58

"Хліб і видовища": у столичному кафе миша їла випічку прямо на вітриніВідео

11:57

Свіжий рейтинг партій: кого готові підтримати українці

11:34

Вже в п'ять разів дорожче, ніж рік тому: в Україні рекордно накрутили ціни на капусту

11:15

Удар Омікрона і сезонні віруси: українцям назвали терміни нової хвилі COVID-19Відео

11:00

Соціологи з'ясували, кого українці хочуть бачити в кріслі президента - Зеленський зберігає лідерство

10:49

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

10:39

Байден підтримав Зеленського щодо переговорів з Путіним: в ОП розкрили деталіВідео

10:10

Байден розлютив східних союзників по НАТО планами запросити Путіна на засідання Альянсу - Bloomberg

10:09

Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Близнюкам - великий прибуток, Водоліям - цінна знахідкаВідео

10:06

"Мінськ" і "Нормандія" опинилися в глухому куті через Росію: у ЄС виступили із жорсткою заявоюВідео

09:43

Заборона пластикових пакетів у супермаркетах: українцям загрожують штрафи, але є виняткиВідео

Реклама
09:38

До чого сниться кішка: тлумачення відомих сонників

09:13

Монети номіналом в 1 і 2 гривні виглядатимуть по-іншому: Нацбанк готує новий дизайнВідео

09:03

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров дізнається, як живуть місцеві "жриці любові" і дозволить побити себе кропивою

08:59

У США розповіли про нове постачання Javelin і ракет в УкраїнуВідео

08:40

У моду на зиму 2022 повернулася коротка стрижка незвичайної краси французький боб з 60-хФото

08:28

Чому участь США у нормандському форматі може стати пасткою для УкраїниПогляд

08:24

Коронавірус в Україні 10 грудня: понад 11 тисяч випадків COVID-19 і 442 смерті

08:08

Коронавірус провокує у дітей небезпечне ускладнення: що потрібно знати батькам

08:04

Допомога Україні та саміт з Путіним: Зеленський розповів, про що говорив з БайденомВідео

07:51

Гороскоп на сьогодні 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняВідео

07:19

Росія відкинула три варіанти обміну полоненими: Арестович назвав причинуВідео

06:50

Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків: Рибам можна позаздрити, а Діві – поспівчувати

06:47

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Дівам - фатальні почуття, Водоліям - таємний шанувальникВідео

06:45

"Розмова була теплою": у Білому домі розкрили подробиці переговорів Байдена і ЗеленськогоВідео

06:14

Захід може пожертвувати Україною, якщо не вдасться домовитися з ПутінимПогляд

05:40

Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'єВідео

05:36

В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВідео

05:17

Анна Богдан у спокусливих позах показала свої незагорілі місця і фантастично довгі ноги

05:10

Користь і шкода мандаринів: чим особливий новорічний фрукт та кому їх краще не їсти

04:30

Як відмити плиту від жиру та нагару: 3 дешевих і легких способи

Реклама
04:20

Світяться при контакті з коронавірусом: унікальні маски створили японські вчені

03:44

Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилиниВідео

03:21

Володимир Дантес вийшов на зв'язок після струсу мозку - як себе почуває співак

02:32

У МОЗ розповіли, як не посковзнуться взимку та вберегтися від травм

02:14

Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти сметану

01:55

"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗВідео

01:32

Пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році - JP Morgan

00:39

Смак неймовірний, а користь дивовижна: названий найкращий для здоров'я супВідео

00:12

Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

09 грудня, четвер
23:59

Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти