Прямий діалог з Росією та Туреччиною: українці висловилися про вирішення питання Донбасу

Близько 56% українців вважають, що Україні слід вести прямі перемовини з Росією щодо Донбасу / УНІАН

Більше половини українців розглядають прямі перемовини з Росією в якості найбільш оптимального варіанту врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Однак 41% виступає проти такого вирішення проблеми. Близько 46% респондентів підтримують підключення до діалогу Туреччини. Втім, стільки ж людей не хочуть, щоб Анкара брала участь в процесі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг. Опитування було проведено в період з 6 по 8 грудня методом телефонного інтерв'ю при використанні комп'ютера. Респондентів вибирали випадково за номерами телефонів.читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу у вирішенні конфлікту Росії та України і назвав головні цілі Анкари

Згідно з даними соцопитування, 56% респондентів бачать прямі перемовини України та Росії єдиним варіантом врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Приблизно 41% заперечують такий варіант розвитку подій.

Що стосується Туреччини, підключення Анкари до перемовного процесу щодо Донбасу позитивно оцінюють 46% респондентів. Примітно, стільки ж виступають проти.

Опитування проведено серед 2500 респондентів у віці від 18 областей у всіх регіонах України, крім окупованих окремих районів Донбасу і захопленого Криму.

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Підкреслюється, що помилка репрезентативності становить не більше 2%.

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Ініціатива Туреччини щодо війни РФ та України на Донбасі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада заявив про те, що Анкара готова на вищому політичному рівні виступити посередником у врегулюванні конфлікту Росії та України. За його словами, Туреччина налагодила контакти і з Банковою, і з Кремлем.

Російські ЗМІ отримали інформацію, згідно з якою Ердоган виступив з ініціативою проведення саміту щодо Донбасу за участю України, Росії і Туреччини. Втім, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва не згодна з таким сценарієм, оскільки держава не вважає себе стороною конфлікту.

В Офісі Зеленського подякували Ердогану за підтримку і схвалили ідею участі Туреччини у перемовинах України та Росії щодо Донбасу в якості посередника. На Банковій закликали Кремль не відмовлятися від такого варіанту.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова підкреслила, що Росія не бачить Туреччину в ролі посередника у військовому конфлікту на Донбасі, оскільки учасниками конфронтації, мовляв, є тільки "Київ та Донецьк з Луганськом".

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