Ердоган - посередник між Зеленським та Путіним: Банкова підтримала ініціативу і звернулася до Росії

В Офісі президента підтримали ініціативу Ердогана і закликали Росію прийняти пропозицію Туреччини / president.gov.ua

Офіс президента підтримує зусилля Анкари, спрямовані на врегулювання російсько-українського конфлікту і повернення полонених додому. Туреччина є серйозним геополітичним гравцем, якого поважають на міжнародній політичній арені. Турецький президент вже передав главі РФ Володимиру Путіну прохання про звільнення кримських татар, на чому наполягає Україна. Київ вдячний Реджепу Ердогану за підтримку і закликає Москву не відкидати посередницькі зусилля Туреччини. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у важкі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким сьогодні є Туреччина на глобальному політичному ринку", - цитує Подоляка РБК-Україна.

читайте такожТуреччина допоможе Україні повернути Крим: Зеленський зробив заявуЗа словами чиновника, зі зваженою позицією Туреччини рахуються й інші гравці міжнародної політики, причому і в решті регіонах. Зеленський і Ердоган провели багато перемовин щодо врегулювання ситуації з регіональною безпекою. Такі аспекти Ердоган також обговорює і з Путіним. Особливо проблему звільнення кримських татар.

"Президенти Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Попутно зауважу, що турецький президент в контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар", - додав радник глави ОП.

Крім того, він зазначив, що на нещодавніх перемовинах з Путіним президент Ердоган передав главі Кремля список з кримськими татарами, звільнити яких просить Київ.

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Також чиновник додав, що Україна високо цінує допомогу Ердогана і закликає Росію не відкидати ініціативу президента Туреччини щодо посередництва у врегулюванні російсько-українського конфліктучитайте такожПотужний сигнал для Києва: Ердоган оголосив про підтримку України та невизнання анексії Криму Росією

"Є й інші такі приклади, у тому числі і вельми делікатні, які наразі не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильним, щоб російська сторона не відкидала посередницькі зусилля президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані і відображають інтереси всього нашого регіону в цілому", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Туреччина як посередник у перемовинах Росії та України

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 29 листопада, заявив про те, що Анкара готова стати посередником у перемовинах між Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту двох держав. Причому Ердоган готовий сам стати посередником у діалозі президентів Зеленського і Путіна, а Анкара змогла встановити контакти як з Банковою, так і з Кремлем.

У Росії з'явилася інформація, згідно з якою раніше Ердоган вже запропонував провести саміт щодо Донбасу за участю України, РФ і Туреччини. Однак спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не готова до таких перемовин, оскільки, мовляв, не є стороною конфлікту. У Москві назвали учасниками конфлікту Київ і бойовиків "ЛДНР", яких, як відомо, контролює російська держава.