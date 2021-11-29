РФ - "друг", а Туреччина посередник: Ердоган готовий допомогти "помирити" Москву з Києвом

Ердоган готовий стати посередником у перемовинах Зеленського і Путіна щодо врегулювання конфлікту Росії та України / Reuters

Анкара виступає за збереження миру в регіоні і прав кримських татар, позиція неодноразово обговорювалася з РФ і президентом Володимиром Путіним. Туреччина має намір стати посередником у перемовинах з врегулювання конфлікту Росії та України, а контакти з Зеленським і Путіним вже налагоджені. Турецька держава готова вести перемовини щодо цього питання як з Києвом, так і з Москвою. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Як повідомляє Hurriyet, він сказав про те, що позиція офіційної Анкари цілком зрозуміла: держава зацікавлена у примиренні сторін і збереженні прав кримських татар. Це питання неодноразово обговорювалося з російською владою і особисто з Путіним.

"Наша позиція тут зрозуміла. Ми за мир в регіоні, особливо що стосується кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - зазначив турецький президент.

Також він додав, що Анкара готова стати посередником у врегулюванні російсько-українського конфлікту. Держава планує вести перемовини цього питання і з Україною, і з Росією.

"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці перемовини як з Україною, так і з паном Путіним", - підкреслив Реджеп Ердоган.

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Агентство Анадолу наводить цитату турецького президента, з якої можна зробити висновок, що Ердоган особисто готовий стати посередником у перемовинах між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

"Туреччина готова зробити внесок у врегулювання кризи у відносинах РФ і України. Для цього налагоджені контакти і з українською стороною, і з Володимиром Путіним", - наголошується в повідомленні.

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Саміт України, Туреччини та Росії щодо Донбасу та реакція Кремля

Російські ЗМІ отримали інформацію, згідно з якою турецький президент Реджеп Ердоган запропонував Путіну і Зеленському провести саміт України, РФ і Туреччини щодо Донбасу. Однак у Кремлі заявили, що такий захід не має сенсу, оскільки Росія, мовляв, не є стороною конфлікту.

"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу. Знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо" - цитує прессекретаря російського президента РБК.

Також він підкреслив, що сторонами конфлікту, мовляв, є Київ і "ЛДНР".

Позиція Туреччини щодо війни Росії з Україною

Туреччина засуджує окупацію Криму з боку Росії і вважає півострів територією України. Анкара підтримує територіальну цілісність і суверенітет української держави. Туреччина і Україна тісно співпрацюють щодо низки стратегічних напрямків, включаючи оборонно-промисловий комплекс.

У той же час Туреччина не є явним противником Росії, працює з російською державою щодо низки питань і неодноразово підкреслювала, що співпраця Анкари та Києва не спрямована проти Москви.

У квітні турецький президент Реджеп Ердоган заявляв, що конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований в рамках Мінських угод і на основі міжнародного законодавства. За його словами, Анкара готова посприяти у вирішенні цього питання.

Також Ердоган казав, що збройну конфронтацію на Донбасі слід вирішувати на базі територіальної цілісності України.

У вересні Реджеп Ердоган в черговий раз підкреслив, що Туреччина не визнає анексований Крим територією Росії.