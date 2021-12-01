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Росія жорстко відкинула пропозицію Туреччини стати посередником між Зеленським і Путіним

1 грудня 2021, 17:13

Ердоган особисто готовий стати посередником у переговорах між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Прапори, Росія, Україна
Росія проти переговорів у Туреччині / УНІАН

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відкинула пропозицію Туреччина стати посередником у вирішенні російсько-української війни, назвавши це "внутрішньоукраїнським конфліктом".

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією і Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови", — сказала вона на брифінгу.

При цьому дипломат нагадала, що "Росія не є стороною цього конфлікту", відзначаючи, що "його учасниками є Київ і Донецьк з Луганськом".

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямку міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті, почати виконувати Мінські домовленості в прямому діалозі з представниками Донецька і Луганська", - додала Захарова.

Нагадаємо, Анкара виступає за збереження миру в регіоні і прав кримських татар, позиція неодноразово обговорювалася з РФ і президентом Володимиром Путіним. Туреччина має намір стати посередником у переговорах з врегулювання конфлікту Росії і України, а контакти з Зеленським і Путіним вже налагоджені. Турецька держава готова вести переговори з цього питання як з Києвом, так і з Москвою. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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Ердоган особисто готовий стати посередником у діалозі Зеленського і Путіна

Агентство Анадолу наводить цитату турецького президента, з якої можна зробити висновок, що Ердоган особисто готовий стати посередником у переговорах між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

"Туреччина готова зробити внесок у врегулювання кризи у відносинах РФ і України. Для цього налагоджені контакти і з українською стороною, і з Володимиром Путіним", - наголошується в повідомленні.

У квітні турецький президент Реджеп Ердоган заявляв, що конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований в рамках Мінських угод і на основі міжнародного законодавства. За його словами, Анкара готова посприяти у вирішенні даного питання.

Також Ердоган говорив, що збройну конфронтацію на Донбасі слід дозволити на базі територіальної цілісності України.

У вересні Реджеп Ердоган в черговий раз підкреслив, що Туреччина не визнає анексований Крим територією Росії.

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