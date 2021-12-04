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Туреччина продасть Україні ще понад 20 дронів Bayraktar - Bloomberg

4 грудня 2021, 12:20
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Представники Baykar і турецького уряду відмовилися коментувати кількість проданих на сьогоднішній день дронів Україні.

Bayraktar, байрактар
Туреччина продасть Україні дрони Bayraktar / armyinform.com.ua

Туреччина продала Україні значно більше безпілотників Байрактар, чим повідомляли офіційні джерела, і найближчим часом буде укладено нові контракти.

Як пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників в уряді Туреччини і керівництві виробника зброї Baykar, Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апарати. Їх транспортують в країну найближчим часом.

"Безпілотники Bayraktar TB2, вперше випущені в жовтні для знищення мобільної артилерії на Донбасі, є цінним предметом в багатообіцяючих відносинах, які зробили Туреччину одним з найважливіших спонсорів Києва", - пише видання.

Представники Baykar і турецького уряду відмовилися коментувати кількість проданих на сьогоднішній день дронів Україні.

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Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Донік 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Було знищено ворожу гармату.

У штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

Франція та Німеччина зробили заяву про стурбованість через події на Донбасі у зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій, а також використанням ЗСУ безпілотника Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і сказали, що робота з врегулювання конфронтації в рамках нормандського формату триває.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не лише на Донбасі, але і в північних і південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

viber
БПЛА безпілотник новини України новини Туреччини Bayraktar
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