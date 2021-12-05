У Туреччині відповіли на істерику Путіна через удар Bayraktar на Донбасі

У Туреччині оцінили застосування Україною БПЛА Bayraktar / armyinform.com.ua

У Туреччині прокоментували різкі висловлювання російської верхівки після того, як Збройні сили України ударом бойового розвідувально-ударного комплексу Bayraktar знищили артилерійське знаряддя окупантів РФ на Донбасі.

Як заявив глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, поставки турецьких Bayraktar в Україну не пов'язані з напруженістю в її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів, підкреслив він в інтерв'ю виданню milliyet.com.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості по партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.

Турецький чиновник звернув увагу на те, що розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.

"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.

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Раніше в штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного.

Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

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