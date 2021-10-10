Удар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим

Туреччина готова агітувати світ за підписання декларації щодо Криму - Кулеба / УНІАН

Створення Кримської платформи стало дуже серйозним ударом по курсу президента Росії Володимира Путіна. У Києві задоволені тим, як відреагував російський президент, це означає, що Київ на правильному шляху. Ініціативу активно підтримує і Туреччина, яка не просто декларує свої наміри, а й готова агітувати країни за підписання декларації зі звільнення півострова. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю ТСН він розповів про те, що ініціатива з деокупації Криму стала ударом по політиці глави РФ Путіна. Така емоційна реакція зрозуміла Києву і свідчить про правильно обрану стратегію української держави.Читайте такжеБоротьба за повернення Криму і Донбасу: Кулеба оголосив про жорсткі перемовини Зеленського з Путіним

"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу", - зазначив Кулеба.

Дипломат акцентував увагу на тому, що незважаючи не невдоволення Кремля, Туреччина дотримується послідовної позиції щодо Криму і підтримує платформу зі звільнення півострова. При цьому Анкара готова агітувати інші країни, щоб вони підключилися до підписання декларації Кримської платформи.

"Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу (глава МЗС Туреччини) неодноразово публічно і непублічно на перемовинах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним з найактивніших учасників Кримської платформи, а й готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до Декларації Кримської платформи, щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган 22 вересня на полях 76-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку оголосив про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і заявив про невизнання окупованого Криму територією Росії.

Боротьба України за повернення Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше піддав критиці Організацію об'єднаних націй за неучасть у саміті Кримської платформи. Глава українського дипломатичного відомства заявив про намір Києва провести перемовини з ООН щодо цього питання.

Дипломат також розповів про те, що президент України Володимир Зеленський готовий вести перемовини з Росією про звільнення окупованих Криму і Донбасу.

Кабінет міністрів затвердив Стратегію щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Цей документ повинен стати головним планом щодо повернення окупованих територій України. Київ продовжує працювати над тим, щоб проблема окупації Криму обговорювалася на світовому політичному рівні.