Орбан 2.0 чи надія для ЄС: що казав лідер опозиції Угорщини про Росію, Україну та війну

Петер Мадяр активно критикує процедуру прискореного вступу України до ЄС та вважає зближення України з НАТО загрозою для початку Третьої світової.

Петер Мадяр - що відомо про головного суперника Орбана на виборах / Колаж: Главред

Напередодні парламентських виборів в Угорщині 12 квітня 2026 року країна опинилася перед, можливо, найважливішим політичним вибором за останні десятиліття. Після 16 років правління Віктор Орбан і його партії "Фідес", на політичній арені з’явився новий гравець — Петер Мадяр, який очолив правоцентристську партію "Тиса" і швидко став головним опонентом чинної влади. Колишній представник системи Орбана, Мадяр наголошує на пріоритеті національних інтересів і обіцяє "прагматичні" відносини з Росія без втручання у внутрішні справи. Ще складнішою і суперечливою є його позиція щодо України.

Главред зібрав головне, що варто знати про Петера Мадяра.

Особисте життя Мадяра

Мадяр народився в Будапешті та раніше був членом правлячої партії "Фідес".

Із Юдіт Варгою він познайомився 1 квітня 2005 року на вечірці, а вже в серпні 2006 року зробив їй пропозицію. У подружжя народилося троє синів, їхній первісток Левенте з’явився на світ у 2008 році. Деякий час родина мешкала в Брюсселі, після чого повернулася до Будапешта, коли Варга отримала посаду в Міністерстві юстиції Угорщини. У березні 2023 року подружжя оголосило про розлучення.

Сім’я Мадяра має помітний вплив в угорській політиці. Серед його родичів були суддя та президент країни. Дід, Пал Ерош, працював суддею і був ведучим популярної телепрограми на юридичну тематику, а двоюрідний дядько Ференц Мадл обіймав посаду президента Угорщини у 2000–2005 роках. Мати також працювала в судовій системі.

Початок політичної кар’єри і зв’язок із партією Віктора Орбана "Фідес"

Після перемоги "Фідес" на парламентських виборах 2010 року Мадяр отримав посаду в Міністерстві закордонних справ. Уже наступного року, під час головування Угорщини в ЄС, він приєднався до постійного представництва країни при Євросоюзі.

У 2015 році він перейшов до роботи в апараті прем’єр-міністра Віктора Орбана. З вересня 2018 року очолював юридичний департамент державного банку MBH, відповідальний за питання ЄС.

У 2019–2022 роках обіймав посаду генерального директора Центру студентських позик.

Як повідомляло "Politico", його попередню діяльність у партії "Фідес" характеризували по-різному — від впливового "інсайдера" внутрішнього кола до колишнього чиновника.

Після розлучення з міністеркою юстиції Угорщини Юдіт Варгою припускалося, що вона після виборів до Європарламенту переїде до Брюсселя як євродепутатка.

Однак після відставок Варги та президента Каталін Новак у лютому, спричинених скандалом довкола помилування у справі про сексуальне насильство, Мадяр став одним із помітних опозиційних голосів в Угорщині та заявив про намір створити нову політичну силу.

Чому Мадяр вийшов з партії "Фідес"

Мадяр уперше привернув широку увагу своєю критикою уряду після скандалу, пов’язаного з помилуванням, здійсненим президенткою Каталін Новак.

2 лютого 2024 року стало відомо, що у квітні 2023-го Новак підписала указ про помилування заступника директора дитячого будинку в Біцке Ендре Конья, який, за даними слідства, намагався приховати факти розбещення дітей у закладі. Повідомлялося, що він змушував вихованців замовчувати сексуальне насильство з боку директора установи Яноша Вашархея.

Юдіт Варга, яка тоді обіймала посаду міністерки юстиції, відповідно до конституційної процедури підписала це помилування. Після оприлюднення інформації розгорівся гучний скандал, унаслідок якого 10 лютого у відставку подали і Новак, і Варга. До цього Варгу розглядали як лідерку списку "Фідес" на виборах до Європарламенту 2024 року.

Скандал спричинив масові протести з вимогою відставки президентки, які завершилися її відходом з посади. Того ж дня, невдовзі після заяви колишньої дружини про завершення політичної кар’єри, Мадяр повідомив у Facebook про своє звільнення з посад у двох державних компаніях і вихід з наглядової ради Угорського банку розвитку.

Він зазначив, що за останні роки дійшов висновку, що проголошена урядом Орбана ідея національної, суверенної та буржуазної Угорщини насправді є політичним інструментом, який прикриває масштабну корупцію та перерозподіл ресурсів на користь наближених осіб.

Якою буде політика Мадяра в разі перемоги на виборах

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявляв в інтерв’ю Associated Press, що майбутні вибори в Угорщині стануть своєрідним визначенням зовнішнього курсу країни — чи продовжить вона рух у бік східних авторитарних режимів, чи повернеться до кола демократичних європейських держав.

Він також звинуватив прем’єр-міністра Віктора Орбана в тому, що той кардинально змінив напрям розвитку країни, поставивши під загрозу її прозахідну орієнтацію та водночас зближуючи Угорщину з Росією.

"Угорці все ще бачать, що мир і розвиток Угорщини гарантовані членством у Європейському Союзі та НАТО. Я думаю, що це справді буде референдум щодо місця нашої країни у світі", — сказав Петер Мадяр.

Мадяр переконаний у перемозі своєї політичної сили на виборах 12 квітня, вважаючи, що навіть частина виборців "Фідес" не підтримує перетворення країни на залежну від Росії державу та прагне її інтеграції до європейського простору.

Водночас він зазначив, що у разі приходу до влади збереже окремі ініціативи нинішнього уряду, зокрема політику стримування міграції та програму зниження вартості комунальних послуг. Крім того, політик підкреслив, що надає пріоритет національним інтересам Угорщини над інтересами Європейського Союзу.

"Європейські лідери можуть очікувати конструктивної позиції, але такої, що буде критичною та готовою до дискусії. Ми хочемо бути за столом переговорів. Завдання угорського прем’єр-міністра в будь-який момент часу — представляти угорські інтереси, а за необхідності — представляти їх з переконливою силою", — сказав Петер Мадяр.

Позиція Петера Мадяра щодо Росії

Попри критику зближення Угорщини з Росією та повідомлень про можливе втручання російських спецслужб у вибори на користь Віктора Орбана, Мадяр заявив, що у разі приходу до влади дотримуватиметься прагматичного підходу у відносинах із Москвою. Про це він розповів в інтерв’ю Associated Press.

"Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи Росії, а вони не втручаються у наші справи. Ми обидві суверенні країни і поважаємо одна одну, але це не означає, що ми маємо одна одну любити", - вказав він.

Він також дорікнув уряду Орбана за відсутність ефективної диверсифікації енергетики та виступив за укладення нових контрактів і розвиток інфраструктури для постачання нафти й газу з альтернативних джерел до Угорщини, яка не має виходу до моря. Водночас, за його словами, це не означає негайної відмови від російських енергоресурсів, а радше необхідність раціонального використання можливостей Європейського Союзу.

Також, як йшлось у матеріалі "Politico", партія "Тиса" також виступає проти торговельної угоди між ЄС і МЕРКОСУР, що є одним із пріоритетів Європейської народної партії. При цьому Мадяр пропонує поступово скоротити залежність від російської нафти лише до 2035 року, що значно пізніше за встановлений ЄС термін — 2027 рік.

У зв’язку з цим постає питання, наскільки його позиція дійсно означає суттєву зміну курсу порівняно з політикою Орбана.

"У питаннях міграції він значною мірою дотримується позиції "Фідес". Він досить обережний і навіть пристосовується [до Орбана, - ред.], коли йдеться про Україну. Він не критикує ЄС, але й не захищає його", — зауважив євродепутат Стрік.

Яка позиція Мадяра щодо України

Як зазначає "Politico", риторика Мадяра часто дуже нагадує позицію чинного прем’єра, якого він прагне замінити. Він виступає проти прискореного вступу України до ЄС, відкидає ідею постачання зброї Києву та допускає можливість винесення питання євроінтеграції України на референдум, що може суттєво ускладнити цей процес.

Його партія "Тиса" в Європарламенті також проголосувала проти надання Україні кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, хоча Угорщина не була зобов’язана брати участь у фінансуванні.

Мадяр дотримується націоналістичної позиції, наголошуючи на пріоритеті інтересів Будапешта, і раніше критикував, на його думку, звуження прав угорської меншини в Україні.

"Ніхто не хоче проукраїнського уряду", — сказав він 28 березня.

Водночас частина дипломатів і українських посадовців допускає, що у разі перемоги він може пом’якшити свою позицію, зокрема через зацікавленість у розблокуванні значних коштів ЄС. Водночас гарантій цього немає, і його подальші рішення можуть залежати від громадських настроїв.

Останніми роками Віктор Орбан посилив співпрацю з Росією, водночас загострюючи відносини з Україною. Його міністр закордонних справ визнавав передачу інформації Москві після важливих зустрічей у ЄС, а уряд прагнув розширювати співпрацю з російськими енергетичними компаніями. Крім того, останнім часом "Фідес" активно поширював антивукраїнську риторику, заявляючи, що Україна нібито намагається втягнути Угорщину у війну та виснажити її ресурси.

"Це історична проблема. Угорці не люблять українців. Вони не люблять і росіян, але українців люблять не більше, ніж росіян. У нас є історичний досвід щодо українців, коли йдеться про організовану злочинність, корупцію та насильство. І ми маємо недавній та не дуже недавній неприємний досвід, коли йдеться про конфлікт між етнічними угорцями та українцями у Закарпатті", — сказав угорський міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока, маючи на увазі прийняття в Україні закону про державну мову, який зробив українську – основною мовою на Закарпатті.

Мадяр займає обережну позицію в цьому питанні. У відносинах із Росією він називає її слабким місцем Орбана та звинувачує чинну владу у фактичній зраді через співпрацю з Кремлем.

Водночас щодо України він не подає її як ворога, але уникає відкрито позитивних оцінок, зважаючи на можливі електоральні наслідки.

Це пояснюється тим, що в угорському суспільстві досить поширені антиукраїнські настрої. За результатами опитування аналітичного центру Policy Solutions восени 2025 року, близько половини громадян вважають Україну загрозою для Угорщини, 64% виступають проти її вступу до ЄС, а 74% не підтримують надання фінансової допомоги Києву.

Також зазначається, що президент України Володимир Зеленський входить до числа найбільш негативно сприйнятих політиків у країні, нарівні з російським лідером Володимиром Путіним.

Мадяр виправдовував повномасштабне російське вторгнення та виступав проти членства України в НАТО

Мадяр раніше виправдовував повномасштабне вторгнення Росії та виступав проти членства України в НАТО. В одному з інтерв’ю він значну частину розмови присвятив Україні, її перспективам у ЄС і НАТО, стверджуючи, що надання їй статусу кандидата є невиправданим, оскільки вона нібито не відповідає ключовим вимогам і цінностям Євросоюзу. Про це повідомляло видання telex.

На його думку, пропозиція вступу до ЄС може підвищити ризики ескалації війни, а перспектива членства в НАТО він розцінив як фактор, що може Третю світову війну. Також він поклав частину відповідальності за війну РФ проти України на Захід, зокрема згадуючи про розміщення американських ракет в Україні, не уточнивши деталей, про які саме ракети йдеться.

Чи вважає Мадяр Росію агресором у війні

Після резонансу довкола цих заяв Мадяр пояснив свою позицію у Facebook, наголосивши, що вважає Росію агресором, а оборону України — виправданою. Водночас він підкреслив важливість питання угорської меншини, зазначив, що саме російський диктатор розпочав війну і має можливість її завершити, а вплив Угорщини на перебіг конфлікту є мінімальним. Він також зауважив, що участь Угорщини у світових конфліктах у минулому часто призводила до значних втрат.

"Незалежність України захищали 5 різних гарантій безпеки (серед яких Будапештський меморандум 1994 року, підписаний у нас), які Росія порушила своїм нападом. Якщо ми погодимося з втратою Україною території, ми знову легітимізуємо в Європі завойовницькі війни, а міждержавні гарантії безпеки втратять чинність", - наголошував він.

Мадяр про фінансову допомогу Україні та вступ України до ЄС

Суперник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр заявив, що не підтримує прискореного вступу України до Європейського Союзу. Водночас він визнав, що Росія є агресором, як повідомляють Telex та 444.hu.

"Тиса не підтримує прискорений вступ України до ЄС", – сказав він, виступаючи на заході, організованому паралельно з щорічною програмною промовою Орбана.

Він також виступав проти бюджету ЄС, який передбачав збільшення допомоги Україні

Мадяр заявив, що готується до тривалих і складних переговорів з цих питань і надаватиме пріоритет національним інтересам Угорщини.

Він розкритикував Орбана за використання права вето в ЄС не в інтересах Угорщини, а з особистих політичних мотивів.

Мадяр заявив, що Угорщина повинна відповідально управляти своїм спільним домом, Європою, разом зі своїми європейськими союзниками.

Він також зауважив, що якщо Угорщина очікує, що інші не втручатимуться в її внутрішні справи, вона повинна чинити так само і поважати суверенітет інших країн.

Крім того, в Угорщині вважають, що Мадяр підтримає вето Угорщини щодо вступу України до ЄС, навіть якщо його партія входить до складу Європейської народної партії.

Петер Мадяр пообіцяв, що у разі приходу його політсили до влади в Угорщині буде проведено юридично зобов’язуючий референдум щодо вступу України до ЄС. Він вважає це питання суперечливим, а думки угорців — розділеними, тому вважає за потрібне винести його на голосування, коли питання стане актуальним.

Критика Зеленського

Мадяр також розкритикував президента України Володимира Зеленського за його заяви щодо прем’єра Угорщини, назвавши слова українського президента про передачу номера Орбана військовим - погрозою.

"Жоден іноземний державний лідер не може погрожувати угорському народу", – сказав він.

Він закликав Зеленського пояснити свої висловлювання або, якщо вони були зроблені у такому контексті, вибачитися.

Крім того, Мадяр заявив, що Україна має прозвітувати про стан нафтопроводу "Дружба" і при можливості відновити постачання нафти. Під час виступу у Бекешчабі він закликав ЄС тимчасово призупинити співпрацю з Україною, доки президент не вибачиться за свої слова, зазначивши, що Зеленський може "спокійно передати його домашню адресу українським військовим".

"Спокій тут буде лише тоді, коли 12 квітня ми змінимо систему. А до того часу я передаю президенту Зеленському, щоб він спокійно, абсолютно спокійно, дав мою адресу українським збройним силам. Мене не зможе шантажувати та погрожувати мені ні Володимир Путін, ні Володимир Зеленський", – сказав Мадяр.

Рейтинги партій "Тиса" та "Фідес"

Опозиційна угорська партія "Тиса" має високі шанси здобути дві третини місць у парламенті на недільних виборах, що дозволить їй змінювати конституцію та ключові закони для отримання коштів ЄС. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прогноз агентства Median.

Аналіз п’яти останніх опитувань громадської думки, проведених наприкінці лютого та в березні, показує, що "Тиса" може отримати від 138 до 142 місць у парламенті з 199 депутатів.

За прогнозами, партія чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" отримає від 49 до 55 місць, а ультраправа "Наша батьківщина" (Mi Hazank) — п’ять або шість місць.

Для кваліфікованої більшості, необхідної для внесення змін до конституції та ключових законів, у парламенті Угорщини потрібно 133 місця.

Чому перемога Мадяра може стати викликом для України Як писав Главред, в Україні існує завищене уявлення про можливу перемогу "Тиси" Петера Мадяра, часто вважаючи партію проукраїнською, хоча це не відповідає дійсності. Насправді Мадяр наслідує риторику Орбана, лише подає її в більш "євроорієнтованій" формі, уникаючи різких заяв і прямих звинувачень, але продовжуватиме недружню політику щодо України. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, у європейському контексті буде важко заперечувати Мадяру, адже він постане як проєвропейський політик, який просуває той самий порядок денний щодо України, що і Орбан. "І покарати Мадяра буде важко, якщо не неможливо. Він цілком може зайняти позицію критики України, зокрема щодо обсягів фінансової допомоги, аргументуючи це ризиком "роззброєння Європи" — і це, власне, слова самого Мадяра. Тому я не очікую, що Будапешт після перемоги Мадяра розвернеться в наш бік на 180°. Цього не відбудеться, можливі лише певні коригування", - вказав він. Кулик додає, що Києву доведеться шукати певний формат взаємодії з Будапештом. Можливе "вікно" для домовленостей з окремих питань, але це вимагатиме поступок з українського боку, зокрема у сфері мови, культури, прав національних меншин та економічних питань, таких як транспортування нафти. Таким чином, Україні доведеться знаходити баланс між поступками та відстоюванням власних інтересів. Мадяр, ймовірно, не відмовиться від нафтопроводу "Дружба" та постачання російської нафти, тож переговори вимагатимуть визначення точок компромісу й стратегічного реагування на виклики. "Щодо Мадяра, то навіть за умов проєвропейської риторики він може діяти інакше на практиці. Він може заявляти про "новий початок" у відносинах із Європейським Союзом і спільні цінності, але під час голосувань орієнтуватися не на мейнстримні політичні сили, як-от Європейська народна партія, а більше солідаризуватися з правими або ультраправими силами, наприклад із консервативними політичними гравцями в Польщі, а не з такими країнами, як Німеччина чи Франція", - резюмує він.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

