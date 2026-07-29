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Угорщина знову блокує шлях України до ЄС: що вимагають у Будапешті

Дар'я Пшеничник
29 липня 2026, 15:11
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Один із дипломатів ЄС назвав затримку "тимчасовою перешкодою", яку, ймовірно, вдасться усунути.

Мадьяр, Україна, ЕС
Угорщина знову блокує вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

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  • Будапешт вимагає не прискорювати вступ України
  • В ЄС вважають затримку тимчасовою перешкодою

Зміна влади в Угорщині поки що не принесла очікуваного тепла у відносини з Києвом. За даними видання Financial Times, яке посилається на власні джерела в дипломатичних колах, Будапешт наклав вето на відкриття другого та третього переговорних кластерів, необхідних для повноцінного вступу України до Європейського Союзу.

Ці розділи є критично важливими для інтеграції країни, адже вони охоплюють роботу єдиного ринку, а також питання економічної та соціальної політики.

Продовження старого курсу чи тимчасова пауза

Команда нового угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра наполягає на тому, що процес вступу України не повинен прискорюватися. Представники уряду обґрунтовують свою позицію тим, що Київ не має отримувати "привілейованих умов" порівняно з країнами Західних Балкан, які чекають у черзі на членство роками.

Аналітики зазначають, що такі дії свідчать про небажання нового керівництва Угорщини повністю відмовлятися від жорсткого курсу щодо України, який раніше формував експрем'єр Віктор Орбан. Поки що залишається на паузі й давно анонсований двосторонній саміт між очільником угорського уряду та Президентом України Володимиром Зеленським.

Що кажуть у Брюсселі

Попри чергову затримку, у столиці Євросоюзу зберігають стриманий оптимізм. Один із європейських дипломатів у коментарі журналістам назвав нинішнє вето лише "тимчасовою перешкодою" та звичайним робочим моментом, який цілком реально подолати. Водночас посадовці ЄС визнають, що для розблокування процесу знадобиться пряме політичне втручання та додаткові консультації з Будапештом на найвищому рівні.

Попри опір з боку сусідньої країни, технічна та дипломатична робота щодо підготовки України до інтеграції в європейську спільноту триває.

Яка головна перешкода для вступу України до ЄС - коментар нардепа

Народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук у коментарі "Главреду" зазначив, що головною перешкодою на шляху вступу України до ЄС залишається принцип одностайності при ухваленні рішень. За його словами, цю проблему визнають як Україна та інші країни-кандидати, так і самі інститути Євросоюзу.

Політик підкреслив, що складність полягає в тому, що для скасування вимоги одностайного голосування також необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів. Водночас наразі серед країн ЄС немає достатньої політичної волі для внесення таких фундаментальних змін до засновницьких договорів Союзу.

Галайчук також повідомив, що наразі активно обговорюються більш практичні аспекти реформи процедури розширення ЄС. Зокрема, йдеться про можливі зміни в методології вступу нових держав, яка зараз передбачає повне виконання всіх вимог до отримання членства.

"На нашу думку, а також на думку експертного співтовариства в ЄС, це не зовсім справедливо й неефективно. Така методологія вже створила проблеми для балканських країн і навіть отримала назву "балканська пастка", коли деякі країни протягом 12–13 років ведуть переговори й не змогли особливо просунутися в них", – підсумував він.

Угорщина знову блокує шлях України до ЄС: що вимагають у Будапешті
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС – новини за темою

Як повідомляв Главред, Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України.

Нагадаємо, Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Цю дату вважає цілком реальною та реалістичною посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Раніше Україна розпочала переговори з Євросоюзом щодо шостого переговорного кластера – "зовнішні відносини", який визначає параметри узгодження міжнародної, торговельної та оборонної політики країни-кандидата з політикою ЄС. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Ради ЄС.

Водночас політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначав, що не можна виключати виникнення проблем з боку Польщі у зв’язку з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу. Головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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