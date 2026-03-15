"Я здивований": Трамп незадоволено висловився про Зеленського

Американський президент заявляє, що Володимир Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду.

Трамп висловився про Зеленського / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що відомо:

Трамп негативно висловився про Зеленського

Трамп звинуватив Зеленського у відсутності бажання закінчити війну

Путін нібито готовий до мирної угоди

Президент США Дональд Трамп раптово невдоволено висловився про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

Трамп тоді говорив про необхідність послабити санкції проти РФ, щоб стабілізувати ціни на нафту. Водночас багато країн критикують такі кроки.

Американський президент почав стверджувати, що російський диктатор Володимир Путін, який щодня віддає криваві накази, нібито хоче закінчити війну, а Зеленський "відмовляється".

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий до угоди... З Зеленським набагато складніше домовитися", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про джерело: NBC News NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він розпочав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

