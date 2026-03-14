Зеленський розповів про відносини з Трампом та назвав свого 'справжнього друга'

Зеленський також пожартував, що був би "не найулюбленішим сином" Трампа.

Зеленський окреслив своє відношення до Трампа

Володимир Зеленський заявив, що не може назвати президента США Дональда Трампа своїм другом, хоча визнає, що між ними існують робочі відносини. Про це президент України розповів в інтерв’ю французькому радіо France Inter.

Говорячи про відносини з Трампом, Зеленський зазначив, що вони трохи складні.

"Може, тому що він старший. Може, тому що хоче ставитися до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки", - сказав він.

Глава держави додав, що, ймовірно, був би "не найулюбленішим сином" Трампа.

Водночас, на його думку, американському лідеру подобається спілкування з ним, хоча окремі його кроки можуть не викликати схвалення.

"Але я - президент, я захищаю інтереси своєї країни", - наголосив Зеленський.

Кого Зеленський вважає справжнім другом

Крім того, справжнім другом серед світових лідерів президент Україи вважає президента Франції Емманюеля Макрона. Український лідер пояснив, що їх пов’язує багаторічне спілкування та спільна робота у складні для України часи.

"Це мій друг, тому що ми проходимо цей час разом. Ми розв’язуємо проблеми і допомагаємо одне одному у складні моменти", - заявив він.

Глава держави нагадав, що його перший закордонний візит після обрання відбувся саме до Франції, а тісні особисті контакти між лідерами сприяли зближенню двох країн.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявляв, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що Трамп хоче завершення війни РФ проти України та відновлення торгівлі з росіянами.

Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав президента Дональда Трампа "цуценям" кремлівського диктатора Володимира Путіна. Це сталося через рішення адміністрації США тимчасово дозволити продаж російської нафти, завантаженої на танкери до 12 березня 2026 року.

Про джерело: France Inter France Inter - провідна французька громадська радіостанція, що входить до групи Radio France, яка веде мовлення з 1947 року. Це найпопулярніше радіо у Франції, яке пропонує загальнонаціональній аудиторії інформаційні, аналітичні, культурні та гумористичні програми, поєднуючи їх з еклектичною музикою.

