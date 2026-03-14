Трамп хоче знову торгувати з Росією, — Венс

Президент США Дональд Трамп хоче завершення війни РФ проти України та відновлення торгівлі з росіянами.

З такою заявою виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час мітингу в Північній Кароліні.

"Було багато суперечок щодо того, якою саме має бути наша зовнішня політика стосовно Росії та України. Президент Сполучених Штатів висловився дуже чітко. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Він хоче повернутися до торгівлі. Він хоче зупинити загибель невинних людей у цьому конфлікті. Я, зізнаюся, захоплююся цим. Звичайно, я можу бути упередженим, але вважаю, що це правильна ідея", — сказав Венс.

Як писав Главред, 10 березня видання Reuters повідомляло з посиланням на три поінформовані джерела, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Такий крок може збільшити глобальні поставки нафти на тлі перебоїв з поставками з Близького Сходу, але водночас ускладнити американські зусилля щодо обмеження доходів Росії від війни в Україні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту.

Зазначимо, що в лютому посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо нового пакету санкцій проти країни-агресора Росії.

Вам може бути цікаво:

Про особу Джей Ді Венса Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, штат Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом з часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів у 2028 році. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму екс-президента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса — навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів екс-президента.

