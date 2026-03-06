Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

Завдяки переговорам вдалося домовитись про обмін полоненими.

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ

Що відомо:

У мирних переговорах очікується прогрес

Прогрес буде в найближчі тижні

У мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес. Про це заявив спеціальний посланник США Стів Віткофф.

Він стверджує, що цей прогрес очікується у найближчі тижні.

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні. Обговорення тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - написав він.

Віткофф наголосив на тому, що завдяки мирним переговорам вдалося повернути додому українських захисників.

Прогрес на переговорах з РФ - заява Буданова

Глава Офісу президента Кирило Буданов говорячи про хід переговорів про припинення вогню заявив, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.

За його словами, найзначніший прогрес на переговорах досягнуто у військовій підгрупі - вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною.

Він також додав, що складною залишається ситуація навколо майбутнього українських територій.

Хто такий Стів Віткофф

Мирні переговори - останні новини України

Як повідомляв Главред, видання Bloomberg писало, що рекордна кількість росіян виступила за мирні переговори, замість продовження війни РФ проти України.

Зеленський заявляв, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента та його залучення до переговорного процесу має на меті посилення позиції України та ліквідацію паралельних каналів зв'язку, якими намагається маніпулювати РФ.

Раніше Зеленський також говорив, що чергову тристоронню зустріч з американською стороною ніхто не скасовував навіть після атаки на Іран, тож вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося.

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

