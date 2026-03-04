Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічі

Зеленський наголосив, що Україна готова продовжувати дипломатичну роботу.

Тристороння зустріч України, США та РФ відкладається / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/umerov_rustem

Головне із заяви Зеленського:

Черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та РФ відкладається

Діалог зі США продовжується в щоденному режимі

Україна працює над поверненням людей з російського полону

Черговий раунд мирних переговорів України зі США та країною-агресором Росією відкладається через війну в Ірані. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він розповів, що сьогодні мав розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з представниками Сполучених Штатів.

Зеленський наголосив, що діалог зі США продовжується в щоденному режимі.

"Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - йдеться в заяві.

Президент також подякував представникам розвідки, Офісу президента та всім залученим службам за кроки для подальших обмінів полоненими.

"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", - підкреслив глава держави.

Варто додати, що Суспільне з посиланням на джерело в українській делегації сьогодні, 4 березня, повідомляло, що дата та місце проведення наступного раунду переговорів між Україною, Росією та США поки не визначені.

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Прогрес на переговорах з РФ

Глава Офісу президента Кирило Буданов говорячи про хід переговорів про припинення вогню заявив, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.

За його словами, найзначніший прогрес на переговорах досягнуто у військовій підгрупі - вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною.

Він також додав, що складною залишається ситуація навколо майбутнього українських територій.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Переговори - останні новини України

Як повідомляв Главред, видання Bloomberg писало, що рекордна кількість росіян виступила за мирні переговори, замість продовження війни РФ проти України.

Зеленський заявляв, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента та його залучення до переговорного процесу має на меті посилення позиції України та ліквідацію паралельних каналів зв'язку, якими намагається маніпулювати РФ.

Раніше Зеленський також говорив, що чергову тристоронню зустріч з американською стороною ніхто не скасовував навіть після атаки на Іран, тож вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

