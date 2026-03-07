Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

Росія готова припинити мирні переговори з Україною, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки, зокрема щодо Донбасу, вказують західні ЗМІ.

https://glavred.net/war/sryv-peregovorov-o-mire-rossiya-vystavila-ultimatum-ukraine-i-ugrozhaet-demarshem-10746890.html Посилання скопійоване

Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як Кремль хоче використати операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Який ультиматум Кремль виставив Україні та про які "нові умови" для переговорів заявив Лавров

Як буде діяти Україна в разі виходу РФ з переговорів

Яка ціль російських погроз про вихід з переговорів

Ескалація війни на Близькому Сході після початку операції США проти Ірану наприкінці лютого 2026 року може серйозно вплинути на дипломатичні зусилля щодо завершення війни Росії проти України. На тлі нової глобальної кризи в Кремлі дедалі частіше звучать сигнали про можливий вихід Москви з переговорного процесу, а також про сумніви щодо доцільності подальших перемовин за посередництва США.

Українська сторона також визнає, що через нові безпекові ризики та зміну геополітичного контексту переговорний процес фактично поставлено на паузу, хоча формально він не скасований.

відео дня

На цьому тлі аналітики припускають, що Кремль може використати нову кризу для переформатування переговорної позиції або навіть виходу з дипломатичного треку, перекладаючи відповідальність за зрив перемовин на США та їхні військові дії в регіоні.

Главред зібрав головне, що варто знати про можливий вихід Росії із переговорів щодо завершення війни проти України.

Як Кремль хоче використати операцію США та Ізраїлю проти Ірану

У Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб підготувати інформаційне підґрунтя для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу, що 5 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував риторику Вашингтона щодо американо-ізраїльських дій проти Ірану. За його словами, президент США Дональд Трамп і глава Пентагону Піт Гегсет нібито роблять суперечливі заяви про мотиви цих операцій, а самі США прагнуть дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході та посіяти розбрат, зокрема між Іраном і країнами Перської затоки.

Лавров також пов’язав події навколо Ірану з війною Росії проти України, стверджуючи, що США та Ізраїль намагаються втягнути держави Перської затоки в конфлікт так само, як Захід, на його думку, втягнув Україну у протистояння з Росією. Він заявив, що в Росії звертають увагу на час проведення американських військових операцій проти держав, з якими одночасно тривають переговори, і пов’язують це з темою мирного врегулювання війни в Україні.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

В Інституті вивчення війни зазначили, що Лавров також звинуватив США у проведенні військових дій проти Ірану та Венесуели навіть у періоди, коли переговорний процес нібито розвивався успішно. Зокрема, він згадав війну між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року, під час якої США завдавали ударів по Ірану, операцію США проти Венесуели 3 січня, а також нинішні дії США та Ізраїлю проти Ірану.

"Лавров заявив, що ці російські чиновники та політичні діячі стурбовані тим, що "дух" американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року згасає, і погодився з цією оцінкою. Однак Лавров пом'якшив деякі зі своїх скарг, заявивши, що "дух" саміту на Алясці не так важливий, як так звані "домовленості" саміту, — нечіткий термін, який Кремль використовує, щоб стверджувати, що США і Росія уклали офіційну угоду. Лавров також заявив, що сам Кремль не помітив ознак того, що США ведуть переговори з Росією недобросовісно, виступаючи в якості поміркованого голосу, щоб надіслати певне повідомлення російському народу та союзникам Росії, не надто критикуючи адміністрацію Трампа", - йдеться у матеріалі:

В Москві вимагають відмовитись від переговорів

Операція США проти Ірану призвела до того, що в Росії дедалі більше людей почали сприймати Дональда Трампа як потенційну загрозу для країни. Через це з’являються сумніви, чи є він тим прагматичним і потенційно прихильним до Москви лідером, яким його раніше вважали. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, деякі представники так званого жорсткого крила в російській владі та наближені до керівництва РФ закликають Москву відмовитися від мирних переговорів щодо України, які ведуться за посередництва США, і натомість посилити бойові дії. Вони пояснюють це тим, що ядерні переговори між США та Іраном, які передували повітряному протистоянню між США та Ізраїлем, нібито були лише тактичним кроком і свідчать про те, що Вашингтону не можна довіряти.

"Безпринципні Сполучені Штати є загрозою для всього світу. Це ті Сполучені Штати, з якими ми намагаємося вести переговори щодо України. Так, вони хочуть слабкої Європи. Але вони також хочуть слабкої Росії", — один із фінансистів так званого "русского мира" Костянтин Малофєєв, який одружений з високопоставленою чиновницею Кремля.

Зокрема, російський військовий блогер Борис Рожін, відомий під псевдонімом "полковник Кассад" і який має близько 800 тисяч підписників у Telegram, заявив, що Трамп став небезпечним через відчуття безкарності.

"Серйозно розраховувати на будь-які угоди чи домовленості з ним (монстром) — це або дурість, або зрада", — висловив думку Рожін.

Водночас російський науковець Андрій Сидоров у ефірі російських пропагандистських ЗМІ висловив ще жорсткішу позицію, назвавши Трампа небезпечною людиною та заявивши, що шкодує, що той вижив після замаху на вбивство у липні 2024 року, перед тим як знову переміг на президентських виборах того ж року.

"Тепер ми розуміємо, хто керує світом. Якщо подивитися на те, що Трамп робить зараз, крок за кроком, практично ніхто не може його зупинити. Будьмо чесними – Росія загрузла в Україні. Практично все, що ми зараз робимо, – це займаємося українським питанням. (А) наш головний супротивник (США) виступає посередником у цих переговорах", — сказав Сидоров.

У Росії дедалі частіше вважають, що агресивніша політика президента США послаблює позиції Москви на світовій арені, тоді як сама Росія залишається зосередженою на війні в Україні й не здатна захищати свої інтереси так, як це свого часу робив Радянський Союз.

Так звані російські "яструби" стверджують, що Трамп послідовно усуває союзників Росії. Вони згадують події в Сирії, де у грудні 2024 року опозиційні сили повалили Башара Асада, а їхнього лідера згодом прийняли у Білому домі. Також вони вказують на ситуацію у Венесуелі, де в січні було затримано Ніколаса Мадуро за участю американських військових, і на Іран, де аятола Алі Хаменеї загинув під час спільних ударів США та Ізраїлю.

Венесуела / Інфографіка: Главред

Крім того, у Росії занепокоєні можливими діями Вашингтона щодо Куби, яка традиційно вважається одним із давніх союзників Москви.

В Кремлі виставили ультиматум Україні

Російські посадовці дедалі частіше заявляють, що не бачать сенсу продовжувати мирні переговори з Україною за посередництва США, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин.

За їхніми словами, Москва може відмовитися від переговорного процесу, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на відповідні компроміси.

"Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести свої війська зі східної Донецької області. За цим швидко послідує президентський саміт між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Зеленським для підтвердження угоди, що спричинить взаємний відхід російської та української армій", - вказало джерело видання на умовах анонімності.

Територіальне питання залишається найскладнішим у спробах завершити повномасштабне вторгнення Росії, яке цього тижня увійшло у п’ятий рік. Зеленський наполягає, що укріплені райони Донецької області, які досі контролює Україна, мають ключове значення для оборони від майбутніх російських атак, і підкреслює, що Київ не визнає незаконну окупацію будь-якої частини української території.

Джерела Bloomberg також стверджують, що Росія нібито готова в межах потенційної угоди вивести війська з північно-східних регіонів України — Сумської та Харківської областей, а також із Дніпропетровщини. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах щодо південних регіонів — Херсонської та Запорізької областей.

Також зазначається, що Росія готова погодитись на моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США, але не прийме розміщення на території України іноземних військ і відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Питання майбутнього Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролем Росії, залишається предметом переговорів. Москва пропонує тристоронню модель розподілу електроенергії, виробленої на станції, між Росією, США та Україною. Натомість Київ виступає за схему 50 на 50 зі Сполученими Штатами, які зможуть за потреби передавати частину електроенергії Росії.

Цього року переговорні делегації США, України та Росії вже двічі зустрічалися в Абу-Дабі, а також провели ще одну зустріч минулого тижня у Женеві, намагаючись досягти домовленостей.

За інформацією джерел, після переговорів у Женеві представники Кремля повідомили американській стороні, що подальший діалог не матиме сенсу, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки, оскільки більшість інших питань нібито вже врегульовані.

Пропозиції, які підтримує Росія, подібні до плану, що раніше озвучувався Стівом Віткоффом під час його візиту до Москви напередодні саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці.

За словами анонімних джерел, під час переговорів спецпредставник США Стів Віткофф повідомив Путіну, що Вашингтон може чинити тиск на Україну, щоб вона відмовилася від Донбасу, якщо Росія погодиться заморозити війну на нинішній лінії фронту та відмовиться від претензій на підконтрольні Україні частини Запорізької і Херсонської областей.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

"Як ви ставитеся до цього плану?" – Путін поцікавився думкою присутніх чиновників щодо такого плану. За словами джерел, спочатку вони мовчали, але згодом по черзі висловили свої позиції, і більшість підтримала пропозицію, аргументуючи це тим, що війну необхідно завершувати.

Коли можуть відбутись наступні переговори

У Кремлі 2 березня заявили про зацікавленість Росії у продовженні мирних переговорів з Україною та наголосили, що Москва й надалі розглядає дипломатичний шлях як спосіб припинення бойових дій.

"У нас є власні інтереси, які ми повинні захищати, і в наших інтересах продовжувати ці переговори", – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Коментуючи заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова про те, що російська делегація під час переговорів погодилася з гарантіями безпеки для України, які мають надати США, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль не розкриває деталей переговорного процесу. Водночас він підтвердив, що питання гарантій безпеки обговорюється.

Відповідаючи на запитання щодо можливого впливу ударів США по Ірану на мирний процес, Пєсков сказав, що Росія цінує посередницьку роль Сполучених Штатів, однак підкреслив, що Москва передусім керується власними інтересами.

Пізніше він також заявив, що наразі немає визначеності щодо часу та місця проведення наступного раунду переговорів між Україною, США і Росією. За його словами, найближчим часом Абу-Дабі навряд чи можна розглядати як майданчик для таких зустрічей.

"Поки що жодної ясності щодо термінів і місця немає. Щойно вона з’явиться, ми вас проінформуємо… У ці дні навряд чи можна говорити про можливість зустрічі в Абу-Дабі зі зрозумілих причин", — заявив він, ймовірно, маючи на увазі бойові дії на Близькому Сході.

Порівняння військових можливостей Ізраїлю та Ірану / Інфографіка: Главред

Водночас російська влада знову намагається перекласти відповідальність за війну на Україну, наполягаючи на виконанні умов Москви. У коментарі російським пропагандистам Пєсков заявив, що українське керівництво нібито добре знає вимоги Кремля, але свідомо відмовляється їх виконувати.

Він також стверджує, що в переговорному процесі настав момент, коли Київ має піти на поступки, і підкреслює, що відповідне рішення повинен ухвалити президент Володимир Зеленський.

"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність - це, по ідеї, має бути Зеленський - і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", - зазначив речник російського диктатора.

За словами Пєскова, поки цього не відбувається, ситуація для України нібито погіршується з кожним днем.

В Росії виставили нові умови для продовження переговорів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова продовжувати переговори щодо завершення війни проти України. Водночас він висловив невдоволення тим, що переговорний процес, за його словами, часто використовується як прикриття для підтримки України з боку США. Про це він сказав у коментарі російським пропагандистським медіа.

"До переговорів ( щодо закінчення війни в Україні – ред.). Але, повторю ще раз, спостерігаємо, як переговори дуже часто стають прикриттям для не зовсім дружніх дій", - сказав він.

Зокрема, Лавров висунув претензії до Вашингтона через подальшу передачу Україні розвідувальної інформації, а також через постачання озброєння. За його словами, Сполучені Штати продають зброю європейським країнам, які потім передають її Україні за власні кошти в межах відповідних програм підтримки.

Позиція США

Водночас президент США Дональд Трамп ігнорує сигнали з боку Росії про можливий вихід із мирного процесу та заявляє, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін нібито готовий до домовленостей про завершення війни проти України. Натомість президент України Володимир Зеленський, за словами Трампа, є перешкодою для досягнення миру і має взяти себе в руки та погодитися на угоду. Про це Трамп сказав в інтерв’ю виданню Politico.

Під час розмови його запитали, що саме, на його думку, заважає Зеленському укласти мирну угоду, однак американський президент не уточнив деталей, заявивши лише, що український лідер нібито не демонструє достатньої готовності до переговорів.

"Я думаю, що Путін готовий укласти угоду. Немислимо, щоб Зеленський був перешкодою. У нього немає карт. Тепер у нього ще менше карт", — сказав президент Трамп.

Як буде діяти Україна в разі виходу РФ з переговорів

Президент України Володимир Зеленський закликав не вдаватися до залякувань під час мирних переговорів. Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави прокоментував заяви Росії про можливий вихід із переговорного процесу.

"Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовин. І просто так сказати, що „ми готові вийти", — так кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином втрьох збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини", — зазначив він.

Він зазначив, що у разі, якщо Москва все ж вирішить зірвати перемовини, Україна шукатиме інші формати та механізми, які допоможуть змусити Росію припинити війну.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Позиція ЄС щодо можливого виходу Росії з переговорів

Росія під час переговорів висуває максималістські вимоги, що є типовою для неї тактикою. Москва наполягає на тому, що їй ніколи не належало, висуває ультиматуми, застосовує силу й розраховує, що на Заході знайдуться ті, хто запропонує їй поступки. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловила тодішня топдипломатка ЄС Кая Каллас, коментуючи інформацію про можливий вихід Росії з переговорного процесу щодо завершення війни проти України, якщо Київ не погодиться передати весь Донбас.

"Вона (Росія, - ред.) висуває максималістські вимоги. Тож очевидно, що на максималістські вимоги Росії не можна відповідати мінімалістською реакцією", - вказала вона.

Говорячи про можливі дії Євросоюзу у разі провалу переговорів, вона нагадала про стратегію, якої блок дотримується від початку повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про подальшу підтримку України та посилення тиску на Москву, зокрема через санкції, покликані обмежити доходи країни-агресора для ведення війни. За її словами, така стратегія доводить свою ефективність.

"Ми бачимо, що справи у Росії йдуть не дуже добре. Її економіка не в кращому стані, їм довелося підвищити податки, вони мають великі проблеми з набором солдатів. Тож якщо ми продовжуватимемо цей тиск, настане момент, коли агресор може просто залишитися без грошей для фінансування цієї війни. Якщо згадати часи, коли Росія воювала в Афганістані, вони зупинилися тоді, коли вже не могли далі підтримувати цю війну", – резюмувала Каллас.

Яка ціль російських погроз про вихід з переговорів

Можливе рішення Кремля вийти з переговорного процесу значною мірою пов’язане з подіями в Ірані. Таку думку висловив директор Київського безпекового форуму, дипломат Данило Лубківський, передає Еспресо.

Він зазначив, що заяви про можливий вихід Москви з переговорів є насамперед інструментом тиску на інших учасників процесу. Водночас, на його переконання, за цією риторикою може стояти і реальний намір, адже розвиток ситуації на Близькому Сході, зокрема події в Ірані, має важливий вплив на рішення Кремля.

Лубківський також підкреслив, що військова операція, розпочата США та Ізраїлем в Ірані, продемонструвала, що безпекові гарантії Росії для своїх союзників фактично не мають реальної цінності.

"Водночас, він я думаю, що Кремль все ж таки буде вести свій розрахунок і намагатиметься використати ситуацію, яка сьогодні розгортається в Ірані, переростання конфлікту в регіональний конфлікт на свою користь. І для загострення цієї ситуації варіант того, що Росія вирішить залишити переговори під будь-яким приводом, їм насправді, як ми добре знаємо, жодних приводів не треба, під будь-яким приводом такий варіант слід теж розглядати", - резюмує він.

Чи може Росія насправді відмовитись від переговорів - думка експерта

Можливість того, що Росія може вийти з переговорного процесу, справді існує, однак багато залежатиме від того, чи має Кремль достатньо ресурсів для подальшого ведення війни. Про це заявив політолог Артем Бронжуков у коментарі 24 Каналу.

"Мені здається, такими "зливами" виданню Bloomberg Росія лише хоче підвищити ставки, натиснути на Сполучені Штати, які хочуть отримати результат якнайшвидше. У Дональда Трампа скоро вибори в Конгрес, тому йому потрібна якась геополітична перемога", – підкреслив політолог.

На його думку, подібні заяви з боку Росії можуть бути спробою вплинути на Дональда Трампа, щоб він посилив тиск на Україну. Водночас показовою буде ситуація, якщо після таких заяв Москва все ж не залишить переговори, а Україна не погодиться відмовлятися від своїх територій. Це, на переконання експерта, лише підтвердить, що Путін не є настільки сильним гравцем, як намагається демонструвати.

Бронжуков також зазначив, що російський лідер добре володіє психологічними маніпуляціями і активно використовує їх у політиці, однак реальні ресурси Кремля для продовження війни обмежені.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред