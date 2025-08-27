"Наші команди працюють": у США назвали орієнтир для завершення війни

Віткофф підкреслив, що лише українці можуть ухвалювати рішення про те, чи віддати землі, які Росія ще не захопила.

Стів Віткофф відкинув ідею змусити Україну віддати неокуповані землі РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Спецпредставник президента США Стів Віткофф вірить, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена до кінця року або навіть раніше.

В інтерв'ю Fox News у Віткоффа запитали, чи варто змусити Україну віддати землі, які країна-агресор ще не захопила. Віткофф наголосив, що, на думку президента США Дональда Трампа, лише українці можуть ухвалювати такі рішення. І це рішення "складніше, ніж просто віддати землю".

"Вони [українці] повинні розуміти, які є гарантії безпеки, і вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться. Це їхній обов'язок перед своїм народом. Ми повинні вирішити всі ці питання", - наголосив Віткофф.

Спецпредставник Трампа додав, що "ми маємо розв'язати всі ці питання", і у зв'язку з цим допустив можливість такого рішення до кінця року або навіть раніше.

"Наші технічні команди працюють над цим, і ми сподіваємося, що до кінця цього року, а може, і значно раніше, ми зможемо знайти складові для досягнення мирної угоди", - сказав Віткофф.

У цьому ж інтерв'ю спецпредставник президента США з питань Близького Сходу розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

​Хто такі Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Росія заявляє, що готова погодитися на гарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав.

Що не так із гарантіями безпеки у форматі "НАТО без НАТО" - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що безпекові гарантії Україні у форматі "НАТО без НАТО", які вперше були запропоновані прем'єр-міністром Італії, є привабливими, проте є проблема.

"Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії та самостійно визначати, у який спосіб надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним чи навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - сказав аналітик у коментарі Главреду.

