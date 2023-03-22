Оточення Путіна може віддати його під суд заради збереження влади: Полозов про небезпеку для України

Російські еліти захочуть поставити на місце Путіна Медведєва або Патрушева, але вони не дотримуються демократичних принципів.

Оточення Путіна може віддати його під суд / колаж фото скріншот з відео

Російські еліти і оточення диктатора Володимира Путіна можуть спробувати домовитися із Заходом і запропонувати угоду - вони передають Путіна під суд, але при цьому зберігають свою владу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

"Звичайно, вони думають про майбутнє, але Захід не повинен прогадати, тому що сам по собі Путін – це лише один з елементів цієї конструкції. Влада в Росії протягом 20 років утримується цією чекістською хунтою, представником якої Путін і є. І якщо, умовно кажучи, вони видають Путіна, але замість нього ставлять Патрушева або Медведєва або ще когось зі свого оточення", - пояснив Полозов.

Однак це не означає, що Україна відразу ж опиниться в безпеці.

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"Це буде просто угода, за якою вони віддають вже непотрібного Путіна замість збереження влади. І зберігаючи загрозу для людства, оскільки ця хунта володіє ядерною зброєю", - додав адвокат.

Він вважає, що денуклеаризація - єдиний варіант, при якому РФ не буде небезпечною для світової спільноти. Полозов переконаний, що прихід до влади Медведєва або Патрушева нічого не змінить, адже вони не дотримуються демократичних принципів.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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