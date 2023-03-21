Врятував друга з 42-денного полону: під Бахмутом загинув доброволець з Нової Зеландії

У загиблого добровольця з Нової Зеландії Кейна Те Тая залишилася 12-річна донечка.

Під Бахмутом загинув доброволець із Нової Зеландії Кейн Те Тай / Колаж фото із соцмереж

В Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. Про це повідомляє RNZ.

За словами матері загиблого, Те Тай ще в юності пішов служити до армії. Він був миротворцем в Афганістані та інших країнах, на які нападали окупанти. Він вважав своїм обов'язком захищати таких людей.

NewsHub публікувало зізнання військового про те, що те, чим він займається в Україні - найкраща його робота за все життя. Минулого року у квітні перед від'їздом в Україну доброволець відчув, що ця місія може стати шляхом в один кінець. Але він був переконаний, що це того варте.

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"Мені вони подобаються і я люблю їх достатньо, щоб досі бути тут, попри те, що відбувається, тому що Україна підкорила моє серце", – казав він.

У загиблого Героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

Те Тай звільнив побратима з 42-денного полону

14 березня у Мережі з'явилося відео, на якому видно як українські бійці штурмують позиції окупантів та заходять у підвал в населеному пункті під Бахмутом. Там Те Тай побачив свого побратима - українського воїна Олексія Гордєєва. Виснажений Олексій почув голос Те Тая і одразу закричав: "О! Нова Зеландія тут!". Радісний Те Тай назвав тоді військового своїм братом.

"Його очі зустрілися з моїми: "Нова Зеландія! Нова Зеландія!". Я подивився вниз. Я впізнав його, це був мій друг, якого, як я думав, убили росіяни ... Це було найкраще, що сталося зі мною на цій війні. Можливість врятувати своїх побратимів – це те, чого майже ніколи не трапляється, але я вдячний і щасливий, що саме ми змогли витягнути його з тієї пекельної діри", - розповідав іноземець.

У полоні Олексій Гордєєв майже нічого не їв та не пив. Йому доводилось пити антифриз, щоб втамувати спрагу.

Олексія Гордєєва звільнили з 42-денного полону / соцмережі

Нагадаємо, що український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священик, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

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