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Обговорювали витік важливої інформації та атаки ворога: Зеленський терміново зібрав Ставку

21 марта 2023, 16:10
На засіданні Ставки розглядалося питання про передачу західної зброї та боєприпасів Україні.
Володимир Зеленський, ВСУ
Зеленський провів термінове засідання Ставки / Колаж фото Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових, щоб досягти хоч якихось "успіхів" на фронті. Україна працює над тим, щоб передбачити наступні дії ворога. Про це стало відомо за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

Володимиру Зеленському доповіли про хід боїв у зонах відповідальності ОСГВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

"Керівник розвідки поінформував присутніх про можливі дії противника в найближчій перспективі. Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України", - йдеться в повідомленні.

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Також влада обговорила питання захисту важливої інформації та запобігання її витоку.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські загарбники збільшили темп своїх операцій та активізувалися на фронті. Вони намагаються добитися хоча б незначних успіхів перед тим, як втратять ініціативу на полі бою. Окупанти досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, а також збільшили темп своїх операцій навколо Авдіївки.

Російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін має намір затягнути війну до 2024 року, коли в США проходитимуть президентські вибори. Яковенко наголосив, що навіть це не допоможе Росії у війні проти України.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь висловив думку, що період у кілька місяців навесні та влітку 2023 року буде переломним у війні. Українська армія намагатиметься переламати військовий хребет країни-агресорки Росії. Якщо це вдасться тоді буде байдуже, скільки ще росіян призвуть в армію в РФ, адже необхідного для наступу імпульсу у них все одно вже не буде.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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