Обговорювали витік важливої інформації та атаки ворога: Зеленський терміново зібрав Ставку

На засіданні Ставки розглядалося питання про передачу західної зброї та боєприпасів Україні.

Зеленський провів термінове засідання Ставки / Колаж фото Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових, щоб досягти хоч якихось "успіхів" на фронті. Україна працює над тим, щоб передбачити наступні дії ворога. Про це стало відомо за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

Володимиру Зеленському доповіли про хід боїв у зонах відповідальності ОСГВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

"Керівник розвідки поінформував присутніх про можливі дії противника в найближчій перспективі. Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України", - йдеться в повідомленні.

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Також влада обговорила питання захисту важливої інформації та запобігання її витоку.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські загарбники збільшили темп своїх операцій та активізувалися на фронті. Вони намагаються добитися хоча б незначних успіхів перед тим, як втратять ініціативу на полі бою. Окупанти досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, а також збільшили темп своїх операцій навколо Авдіївки.

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