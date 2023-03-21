Дивна смерть курсанта у Львові: хлопця могли довести до самогубства - ДБР

Тіло курсанта виявили 19 березня. У нього було вогнепальне поранення в голову.

У Львові застрелився курсант / колаж фото Вікіпедія, Telegram

У Львівському університеті внутрішніх справ МВС України знайшли мертвим курсант. За попередніми даними, він вистрелив собі в голову. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Тіло курсанта виявили 19 березня. Спочатку справу розслідували як "самогубство". Однак пізніше з'ясувалося, що до цього могли бути причетні сторонні особи.

Тепер ДБР веде розслідування за статтею "Доведення до самогубства".

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"Розслідування було передано в ДБР, оскільки з'ясувалося, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Кримінальне провадження буде також розслідуватися за ч. 1 ст. 120 КК України – доведення до самогубства", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та експертизи, а також встановлюють всі події, пов'язані зі смертю курсанта.

За даними Zaxid.net, курсанту було всього 18 років, він був родом з Рівненської області. Він навчався на другому курсі університету на факультеті № 3.

Telegram-канал cadet_info стверджує, що курсант застрелився з укороченого автомата АКС-74У. саме з ним він був у вбранні, коли і застрелився. Там також додали, що інші курсанти побачили залишену загиблим записку. У ній нібито були детально описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше записка пропала, додали в мережі.

Побиття строковика у військовій частині під Житомиром

Нагадаємо, 11 березня у мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б’є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

У 190-му навчальному центрі відреагували на інцидент. Там зазначили, що вже розпочалося службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

"Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування", – зазначили у центрі.

У той же час Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття, про що в ДБР повідомили 13 березня.

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