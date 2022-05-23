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Жодних термінів в 15-20 років: Україна рішуче вимагає статусу кандидата в ЄС вже в червні

23 травня 2022, 14:30

Євросоюз повинен показати повагу щодо прагнення Києва до європейської інтеграції, сказав Олег Ніколенко.

Україна МЗС
Україна швидше вступить до ЄС, якщо Франція та інші впливові країни Європи продемонструють лідерство - МЗС / Колаж УНІАН

Україна вимагатиме надання державі статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вже в червні поточного року. Українці захищають європейські цінності ціною власного життя. Статус повинен продемонструвати, що Європа цінує і поважає зусилля. Київ готовий до того, що кандидатство не означатиме негайного вступу до ЄС, оскільки потрібно пройти певний процес. Шлях української держави буде швидшим, якщо Франція та інші впливові європейські держави продемонструють лідерство. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як повідомляє Obozrevatel, дипломат сказав про те, що Київ наполягатиме на наданні українській державі статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.

"Ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени ЄС вже в червні", - зазначив Ніколенко.

Він акцентував увагу на тому, що сьогодні Україна – "єдине місце у Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів".

Також він додав, що надання статусу продемонструє українцям повагу до їх зусиль.

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"Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує і поважає їхні зусилля", - зазначив дипломат.

Ніколенко сказав, що отримання Україною статусу країни-кандидата в ЄС не стане сигналом до швидкого вступу до наднаціонального об'єднання, тому що існує "процес, який треба пройти".

"І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші європейські впливові країни продемонструють лідерство", - додав дипломат.читайте такожПриєднання до Євросоюзу: у Зеленського висловилися про терміни вступу до ЄС

Також спікер дипломатичного відомства сказав, що війна Росії проти України показала необхідність переосмислення майбутнього Європи. Розмови про заміну статусу кандидата на вступ до ЄС не зроблять європейське співтовариство сильнішим.

"Підходи, якими досі керувалися європейські політики, не змогли убезпечити європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України до ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейське співтовариство сильнішим і більш процвітаючим", - підкреслив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може затягнутися на 15-20 років. За його словами, Києву слід було б прислухатися до порад президента Еммануеля Макрона, який пропонує поміркувати над альтернативою варіанту отримання статусу країни-кандидата в ЄС.

Плани України щодо вступу до Євросоюзу

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас раніше зробив заяву, згідно з якою Україна вже в червні може отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. За його словами, країни наднаціонального утворення повинні з'ясувати, наскільки держава відповідає Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня сказав, що Україна заповнила опитувальник про статус країни-кандидата в ЄС. Київ очікує на рекомендації Єврокомісії.

9 травня президент Володимир Зеленський під час розмови з керівником Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції до Євросоюзу. Єврокомісія повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради

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Євросоюз МЗС України новини України Олег Ніколенко
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