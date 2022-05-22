Процес вступу України до ЄС може затягнутися на 20 років - МЗС Франції

У Франції дали прооноз вступу України до ЄС / УНІАН

Процес вступу України до Європейського Союзу не буде швидким, заявив державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон.

Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант, наводить його слова телеканал TF1.

"Ви повинні бути чесними. Якщо ми говоримо, що Україна вступить в ЄС через 6 місяців, 1 або 2 роки, то ми брешемо. Це неправда. Ймовірно, 15 або 20 років", - підкреслив французький державний діяч.

Альтернатива ЄС для України

Бон нагадав, що Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції в ЄС - Європейське політичне співтовариство.

На його думку, українській владі слід скористатися пропозицією президента Франції.

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Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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