"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

Щоб продовжувати агресію, главі Кремля не потрібно закінчувати війну в Україні.

Зеленський вважає, що Путін хоче продовжувати війну / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

РФ хоче розширювати агресію і нападати на нові території

Путін відкладає будь-які реальні переговори

Росія "тестує" обороноздатність НАТО

Російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, нападати на нові території, і для цього йому не обов'язково закінчувати війну проти України. Таку думку в інтерв'ю Fox news озвучив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, про такі наміри Путіна свідчать нещодавні вторгнення Росії в повітряний простір європейських країн.

"Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території. І я говорив рік тому моїм колегам - дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжить десь ще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні", - сказав Зеленський.

Він додав, що Путін підтримує війну заради власного ВПК і бізнес-оточення, яке заробляє "великі гроші" на військовому секторі.

Путін хоче воювати

Президент вважає, що продовження війни - це те, чого хоче Путін. І саме з цієї причини він відкладає будь-які мирні зустрічі або переговори з Києвом.

"Його бажання на сьогодні - продовжувати війну. Звичайно, він сказав і президенту Трампу, і я думаю, що іноді, коли вони розмовляють - російська й американська команди, - то вони теж кажуть, що вони хочуть миру, але це неправда. Що Путін робить сьогодні? Він подає сигнал НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захищати свої країни, і він відчуває, що вони не можуть", - пояснив Зеленський.

Навіщо Путіну була потрібна зустріч на Алясці

Він також вважає, що президент США недостатньо тиснув на Путіна, бо намагався "не закрити дипломатичні можливості переговорів із Путіним".

"Він [Трамп] не тиснув на нього [Путіна] до того [зустрічі на Алясці], тому що він справді прагнув переговорів. Дійсно хотів зустрітися - мати тристоронню зустріч між нами. Але Путін як Путін. Він, як завжди, я вважаю, використав цю ситуацію. Він отримав фото з Трампом. Він продав це своїй аудиторії - російській спільноті - дивіться, я зі США, і це означає, що ми можемо продовжувати", - додав Зеленський.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС і НАТО.

Зі свого боку, Зеленський заявив, що був трохи здивований позитивним тоном лідера США. Однак, за його словами, це дає сигнал про готовність Америки підтримувати Україну до кінця війни.

Журналісти Sky News назвали чотири причини зміни риторики Трампа.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо президент України готовий до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, то нехай приїжджає до Москви.

Хто може зупинити Путіна: думка експерта

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Україні немає про що говорити з країною-агресором Росією, адже рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Москві.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни буде прийматися в Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За словами Пендзина, з Кремлем нема про що говорити - варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

Інші новини:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

