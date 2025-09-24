"Чому б не приїхати": Пєсков висунув умову для саміту Путіна і Зеленського

Кремль відкинув ідею проведення переговорів двох лідерів без підготовки, оскільки це "приречено на провал".

Пєсков покликав Зеленського до Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Пєсков запросив Зеленського до Москви

У Кремлі вважають, що "без підготовки" саміт буде провальним

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо президент України готовий до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, то нехай приїжджає до Москви.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - сказав Пєсков, передає російське пропагандистське агенство РИА Новости.

Також представник Кремля вважає, що на цьому етапі зустріч Путіна і Зеленського не принесе результату.

"Зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - сказав Пєсков.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, в інтерв'ю Fox News 23 вересня Зеленський розповів, що главі Кремля Володимиру Путіну пропонували безліч варіантів місця зустрічі, але всі їх глава РФ відкинув, наполягаючи на Москві.

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, усі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", - зазначив Зеленський.

12 вересня під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Путін симулює переговорний процес: думка експерта

Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголошував на цьому неодноразово, називаючи його "нелегітимним президентом". Однак під тиском Трампа Путін навіть може симулювати переговорний процес. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Зеленський не зможе вплинути на Путіна, якщо Трамп виступатиме лише посередником і не чинитиме тиску. Така зустріч не принесе результату.

"Тобто ситуація змінилася - якщо американська адміністрація не здасть назад і перегляне стратегію після шести місяців невдалих зусиль, а Трамп продовжить конструювати зустріч утрьох, сценарій виявиться марним, працюючи на користь Путіна і створюючи серйозні проблеми для України", - сказав Морозов в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

