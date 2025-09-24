'Ми готові': Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

Головне із заяви президента:
- Україна "готова" до виборів
- Для цього потрібно забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки
Президент України Володимир Зеленський висловився про доцільність проведення виборів в Україні. Він сказав, за яких умов можна провести голосування. Свою думку він висловив в інтерв'ю для телеканалу Fox News.
За його словами, в Україні можуть відбутися вибори, але за умови, якщо вдасться забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки.
"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - заявив президент.
Він уточнив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.
"Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.
Можливість проведення виборів в Україні
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик раніше говорив, що місцеві вибори в Україні можуть відбутись 30 жовтня лише за дозволу Верховної Ради.
Він наголошував, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.
Вибори в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, раніше Володимир Зеленський говорив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни. Він наголошував, що був би задоволений, якщо б вибори вже були.
Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявляв, що робота над законопроєктом щодо виборів в Україні ведеться вже тривалий час за участю представників ЦВК і міжнародних партнерів.
Читайте також:
- "Це несправедливо і неможливо": Трамп переглянув підхід до України
- Терпіння Трампа не безмежне: Рубіо назвав шлях до завершення війни в Україні
- Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа
Про джерело: Fox News
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред