'Ми готові': Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

Зеленський сказав, що вибори відбудуться, коли буде перемир'я.

https://glavred.net/ukraine/my-gotovy-zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-vyborah-v-ukraine-10700825.html Посилання скопійоване

Проведення виборів в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви президента:

Україна "готова" до виборів

Для цього потрібно забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки

Президент України Володимир Зеленський висловився про доцільність проведення виборів в Україні. Він сказав, за яких умов можна провести голосування. Свою думку він висловив в інтерв'ю для телеканалу Fox News.

За його словами, в Україні можуть відбутися вибори, але за умови, якщо вдасться забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки.

відео дня

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - заявив президент.

Він уточнив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.

"Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Можливість проведення виборів в Україні

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик раніше говорив, що місцеві вибори в Україні можуть відбутись 30 жовтня лише за дозволу Верховної Ради.

Він наголошував, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Зеленський говорив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни. Він наголошував, що був би задоволений, якщо б вибори вже були.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявляв, що робота над законопроєктом щодо виборів в Україні ведеться вже тривалий час за участю представників ЦВК і міжнародних партнерів.

Читайте також:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред