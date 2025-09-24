Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Стійкість України змінила сприйняття: неможливе тепер здається можливим, якщо союзники збережуть свою підтримку.

Що написано в матеріалі Sky News:

Росія платить високу ціну за війну

Москва відчуває "серйозні економічні труднощі"

Свою роль зіграв вплив союзників

Президент США Дональд Трамп раптово перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територіями до заяв про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю. І для такого різкого повороту від трактування переговорів як найбільш практичного рішення підтримки України є кілька причин, пояснює Sky News.

По-перше, це може бути пов'язано з військовими та економічними реаліями на місцях. Росія платить високу ціну за війну, як у плані людських ресурсів, так і в плані фінансів. При цьому Трамп визнав, що Москва відчуває "серйозні економічні труднощі", що підкріплює аргументи на користь перемоги України за допомогою Заходу.

Стійкість України також змінила сприйняття - неможливе тепер здається можливим, якщо союзники збережуть свою підтримку.

По-друге, свою роль зіграв вплив союзників. Європейські лідери масово відвідували Вашингтон, щоб закликати Трампа до обережності у відносинах з Путіним. Крім того, європейські країни НАТО збільшили допомогу Україні, що ще більше послабило риторику Трампа про те, що Америка несе фінансовий тягар.

По-третє, це може бути пов'язано з внутрішньою політикою, оскільки президент США зараз перебуває під пильною увагою обох партій через свій "занадто м'який" підхід до Росії.

"Більш жорстка позиція в галузі національної оборони може допомогти йому консолідувати підтримку серед республіканців, а також привернути увагу поміркованих, які вважають оборону України випробуванням для національної репутації", - пише видання.

Крім того, зазначає Sky News, є ще один фактор, на який варто зважати - переговорна тактика Трампа.

"Трамп часто змінює позиції заради посилення впливу. Розмови про компроміс, можливо, були стратегією для залучення України та Росії до переговорів, але, оскільки Росія не виявляє готовності до компромісу, його розрахунок знову змістився в бік відновлення України", - пише видання.

Трамп зробив гучну заяву про кордони 1991 року - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС і НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і отримати всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, цілком реальне. Чому б ні?", - написав президент США.

Пізніше в інтерв'ю Fox News Зеленський прокоментував допис Трампа у Truth Social і заявив, що був трохи здивований позитивним тоном лідера США. Однак, за його словами, це дає сигнал про готовність Америки підтримувати Україну до кінця війни. За його словами, глава Білого дому розуміє, що Київ не може обмінятися територіями з Росією.

Чи може Україна вийти на кордони 199 року: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що на сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним, але це не означає, що такий сценарій є абсолютно неможливим.

Горбач припускає, що Україна зможе вийти на свої кордони 1991 року, якщо відбудеться крах у Росії, зокрема падіння політичного керівництва та розпад системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії 1917 року. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх - саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, які перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, щоб там вирішувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - заявив Горбач під час чату на Главреді.

