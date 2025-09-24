Від Австрії до Казахстану: Зеленський сказав, де був готовий провести саміт із Путіним

Вимога Кремля про зустріч у Москві - це лише спосіб затягнути переговори.

Путіну пропонували зустріч у десятці країн, але він вимагав Москву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Президент України Володимир Зеленський розповів, що главі Кремля Володимиру Путіну пропонували безліч варіантів місця зустрічі, але всі їх глава РФ відкинув, наполягаючи на Москві.

За словами Зеленського, Путіну пропонували для саміту не лише нейтральні країни, а й Казахстан, з яким у РФ хороші відносини.

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", - сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Крім того, президент України вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним де завгодно, але не в Москві.

Зеленський наголосив, що пропозиція провести саміт у столиці РФ - це лише черговий привід відкласти зустріч, на якій він сам і наполягав.

Дивіться відео - Зеленський розповів про деталі переговорів із російським лідером:

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія 12 вересня Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

"Іноді нам це потрібно. Навіть якщо ми не любимо один одного", - сказав президент України.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не відкидав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він запропонував Зеленському зустрітися в Москві.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського в Москву.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

