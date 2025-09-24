Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Від Австрії до Казахстану: Зеленський сказав, де був готовий провести саміт із Путіним

Анна Ярославська
24 вересня 2025, 09:52оновлено 24 вересня, 10:37
273
Вимога Кремля про зустріч у Москві - це лише спосіб затягнути переговори.
Від Австрії до Казахстану: Зеленський сказав, де був готовий провести саміт із Путіним
Путіну пропонували зустріч у десятці країн, але він вимагав Москву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Путіну пропонували безліч варіантів місця для саміту
  • Зеленський готовий зустрітися з Путіним де завгодно, але не в Москві
  • Кремль намагається затягнути процес і відкласти переговори

Президент України Володимир Зеленський розповів, що главі Кремля Володимиру Путіну пропонували безліч варіантів місця зустрічі, але всі їх глава РФ відкинув, наполягаючи на Москві.

За словами Зеленського, Путіну пропонували для саміту не лише нейтральні країни, а й Казахстан, з яким у РФ хороші відносини.

відео дня

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", - сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Крім того, президент України вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним де завгодно, але не в Москві.

Зеленський наголосив, що пропозиція провести саміт у столиці РФ - це лише черговий привід відкласти зустріч, на якій він сам і наполягав.

Дивіться відео - Зеленський розповів про деталі переговорів із російським лідером:

Скриншот

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія 12 вересня Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

"Іноді нам це потрібно. Навіть якщо ми не любимо один одного", - сказав президент України.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не відкидав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він запропонував Зеленському зустрітися в Москві.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського в Москву.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми готові": Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

"Ми готові": Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

10:47Україна
"Чому б не приїхати": Пєсков висунув умову для саміту Путіна і Зеленського

"Чому б не приїхати": Пєсков висунув умову для саміту Путіна і Зеленського

10:36Політика
Зухвала операція у РФ: дрони атакували важливі об'єкти, серед яких жирна ціль

Зухвала операція у РФ: дрони атакували важливі об'єкти, серед яких жирна ціль

09:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Штраф до 25 тисяч доларів, або в'язниця: чому в Канаді не можна збирати гриби

Штраф до 25 тисяч доларів, або в'язниця: чому в Канаді не можна збирати гриби

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

Останні новини

11:00

Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма

10:59

ЄС захищатиметься "стіною дронів" від РФ: коли створять оборонну мережу

10:47

"Ми готові": Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

10:36

"Чому б не приїхати": Пєсков висунув умову для саміту Путіна і Зеленського

10:34

Президент США дистанціюється від війни й "умиває руки" - NYT

Нові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – СвітанНові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – Світан
10:25

"Солдати партії" під прицілом Кремля: чому Соловйов з Симоньян можуть прибратиВідео

10:18

Уже час: які дерева та чагарники потрібно обрізати у вересніВідео

09:59

Зухвала операція у РФ: дрони атакували важливі об'єкти, серед яких жирна ціль

09:52

Від Австрії до Казахстану: Зеленський сказав, де був готовий провести саміт із ПутінимВідео

Реклама
09:47

Куди поділася Роза Аль-Намрі: що сталося з телеведучою

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 вересня (оновлюється)

09:39

Приречені на труднощі: чотири найбільш несумісні знаки зодіаку

09:31

Чому мобілізація стала найнебезпечнішою кризою країниПогляд

09:14

Зовсім не впізнати: зрадниця Лорак обрізала волосся і стала блондинкою

09:14

Померла суперзірка Клаудія Кардінале - муза Фелліні та Вісконті

08:47

Нічна атака РФ: у Харкові - проблеми з водою і світлом, у Запоріжжі - пожежі

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Чудова форма в 44 роки: що робить зі своїм тілом Кім Кардаш'ян

08:21

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

07:50

Терпіння Трампа не безмежне: Рубіо назвав шлях до завершення війни в Україні

Реклама
07:10

Де захований зайчик: тільки найуважніші його знайдуть за 11 секунд

06:55

"Це несправедливо і неможливо": Трамп переглянув підхід до України

06:51

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

06:10

Прорив на Донбасі та блекаут: контури осінньої гри ПутінаПогляд

06:00

Замість Олів'є: швидкий салат Копійка з кількох інгредієнтівВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком і котами за 51 сек

05:24

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

04:45

Де захована "неправильна цифра": тільки найуважніші знайдуть її за 8 секунд

04:27

Стала на ніжки: акторка Анна Кошмал показала свою 6-місячну донечку

03:55

Бережіть слух - врятуєте пам'ять: нове несподіване дослідження вчених

03:18

Чому на тілі з'являються синці: спеціаліст дав неочікувану відповідь

02:44

"Зелене світло" від Фортуни: яким ТОП-5 знакам дуже пощастить в кінці вересня

01:49

Путін годував Трампа "сніданками": Зеленський розповів, що обіцяв диктатор

01:10

"Ця людина боїться": Зеленський зробив гучну заяву на засіданні Радбезу ООН

00:17

Потужний вибух, окупанти в паніці: в РФ знищено важливий міст росіянВідео

00:05

Готуємо полуницю до зими: як правильно "закутати" її, щоб вона витримала морозиВідео

23 вересня, вівторок
23:32

Змінить хід війни: що означає заява Трампа про вихід України на кордони 1991 року

22:26

Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

22:10

Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

22:04

ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

Реклама
21:57

Загроза досі зберігається: у ЗСУ розповіли про нову небезпеку для одного з міст

21:14

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні

21:02

НБУ раптово змінив курс долара, євро та злотого: яким буде курс валют 24 вересня

20:53

Олександр Панкратов-Чорний у реанімації через смертельну хворобу - деталі

20:46

Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдаритиВідео

20:42

Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО - у Трампа поставили крапку в питанні

20:42

Штраф та навіть конфіскація: в Україні планують посилити відповідальність для водіїв

20:33

Пенсію можуть заморозити: українцям розкрили, як не залишитися без виплат

19:46

В Україні різко вдарить мороз: синоптики назвали дату раптового похолодання

19:37

Перша ракетка України несподівано зупинила сезон: що спричинило паузу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти