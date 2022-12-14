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"Може затягнути агонію": Світан назвав "козир", який залишився в РФ

14 грудня 2022, 20:57
Ситуація для РФ погіршуватиметься, якщо розв'язка війни затягуватиметься.
Росія, Прапор Росії, Роман Світан
У РФ вже не залишилося козирів / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

У Росії вже не залишилося козирів, вони були розгублені ще влітку. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Тепер РФ може лише "затягнути агонію".

"Росії вже нічого не допоможе – може тільки затягнути агонію, але не більше того. Причому чим більше буде затягуватися розв'язка цієї війни, тим гірше буде самій Росії. Швидше за все, російські олігархи першими зрозуміють безперспективність такого роду затягування", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Інші новини:

війна в Україні шантаж вторгнення Росії ядерна загроза
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